West festigt Tabellenführung

Martin Terstegge

Rangsdorf Der Einstieg ins neue Jahr ist den Handballern des SV 63 Brandenburg-West geglückt. Sie siegten beim Tabellenvierten SV Lok Rangsdorf mit 30:27, mussten aber einige kritische Situationen überstehen.

Da in der Rangsdorfer Halle Klisterverbot herrscht, ließ Trainer Sven Schößler dies in den Trainingswochen zuvor üben. Für den größten Teil der Mannschaft zahlte sich das aus, er kam mit der ungewohnten Situation klar, lediglich Tom Kryszon fand nur schwer in die Partie, steuerte aber zum Ende zwei wichtige Tore bei. Und er war wie gewohnt stark in der Abwehr.

Überhaupt war die Defensive, gerade in der ersten Hälfte, das Prunkstück im West-Team. Nach einer anfänglichen Findungsphase, in der die Gastgeber eine leichte Führung erzielten (3:1/4:2), ließ die Deckung nur noch wenig zu, stellte zahlreiche Blöcke und hatte als Faustpfand einen bärenstarken Andy Witowski zwischen den Pfosten. Insgesamt wehrte der Schlussmann 21 freie Würfe ab. „Er war der Schlüssel unseres Erfolgs“, lobte ihn sein Trainer.

Doch nicht nur die Defensive funktionierte, auch im Angriff fanden die Brandenburger nach ihrer Anlaufzeit zur alten Stärke zurück. In der 10. Minute erzielte Leroy Fleischer den 4:4-Ausgleich, in der 23. Minute führte der Spitzenreiter bereits mit 12:7. Das ließ die Gäste etwas zu selbstsicher werden, was man sich gegen die Lok-Spieler nicht erlauben darf. Wenn man ihnen Freiräume gewährt, nutzen sie diese. Schon im Hinspiel war zu beobachten, dass sich die Rangsdorfer nie aufgeben. Sie verkürzten auf 12:14 (29.), doch der überragende Magnus Wybranietz traf zwei Sekunden vor der Pausensirene noch zum 15:12.

Auch zu Beginn des zweiten Durchgangs waren die Brandenburger hellwach, ließen in der Abwehr nur wenig zu und setzten sich bis zur 39. Minute auf 20:15 ab. In den nächsten fünf Minuten musste zunächst Tom Mandler auf der Strafbank Platz nehmen, dann Nick Stenzel. Überstanden sie zuvor die Unterzahl meist ohne Probleme, hagelte es nun Gegentore: in der 44. Minute hieß es 20:20.

Einer der Pluspunkte in der aktuellen West-Mannschaft ist ihre mentale Stärke. In der Vorsaison hätten solche Spielverläufe noch zu einem totalen Einbruch führen können, doch die Spieler wissen um ihr Können, fanden ihren Rhythmus wieder. Auch in Unterzahl behielten sie die Köpfe oben und bauten von der 56. bis zur 58. Minute ihren Vorsprung entscheidend von 26:25 auf 29:25 aus. Die Hausherren trafen noch zweimal, das Schlusswort hatte aber Tim Wollweber mit dem 30:27, 35 Sekunden vor dem Ende.

Trainer Sven Schößler zog ein positives Fazit, trotz der zwischenzeitlichen Hänger: „Ich wusste, es würde schwer werden nach der langen Wettkampfpause, immerhin traten wir beim Tabellenvierten an. Man hätte es nicht so spannend machen müssen, aber ich sehe das Positive, wie wir mit den kritischen Szenen umgehen. Wir knicken nicht mehr ein.“

Erfreut nahm der Coach auch die Nachricht von der überraschenden Niederlage des HC Spreewald auf, der damit nach Minuspunkten schon sechs Zähler Rückstand aufweist.

Am kommenden Sonnabend (2. Februar) ist der HSV Wildau zu Gast. Da wird Philip Kryszon auf jeden Fall noch fehlen, der sich beim Skifahren einen Schlüsselbeinbruch zuzog. Es war jedoch ein glatter Bruch, der gut verheilt, so dass er eventuell am 16. Februar beim Auswärtsspiel in Lübbenau wieder dabei sein könnte.

SV 63: Witowski, Benkendorf, M. Schößler 2, Witt 1, Nahntumbo 1, Wollweber 4, Mandler, Meysel, Setnzel 3, Fleischer 6, Teichert, T, Kryszon 2.