Lange Zeit mitgehalten

Martin Terstegge\MOZ

Rathenow Zum Auftakt im neuen Jahr empfingen in der Verbandsliga Nord die Handballer der SG Westhavelland den Tabellenzweiten 1. VfL Potsdam II. Ein Blick auf die Aufstellungen beider Teams gab die Gewissheit, dass beide Trainer nicht viel Spielraum hatten, um durch Einwechslungen auf das aktuelle Spielgeschehen einzugreifen. SG-Coach Kevin Melzer standen zehn Akteure zur Verfügung, sein Pendant Florian Morawe sogar nur neun.

Beide Abwehrreihen bestimmten über weite Strecken in der ersten Hälfte das Geschehen. Nach 13 Minuten stand ein mageres 4:4 auf der Anzeigentafel. Kurz darauf brachte Sven Riedel die Gastgeber in Führung, Enrico Puhl sorgte dann für den ersten Zwei-Tore-Vorsprung (19./6:4). Als der toll aufspielende Leon Hermann in der 23. Minute auf 8:5 erhöhte, wähnten sich die Hausherren auf der richtigen Spur.

Doch dann ließ aus unbekannten Gründen die Konzentration in der Defensive nach. Die Potsdamer erzielten in den letzten sechseinhalb Minuten sechs Treffer, so dass beim Gang in die Kabinen die Partie beim Stand von 11:11 wieder offen war.

Auch im zweiten Durchgang blieb es eine enge Begegnung. Die Westhavelländer gingen zwar nie wieder in Führung, blieben aber bis zur 49. Minute auf Schlagweite (19:20). Die Potsdamer erzielten zwei schnelle Tore zum 22:19, doch Hermann machte mit seinem verwandelten Strafwurf zum 20:22 (54.) seinen Kollegen wieder Hoffnung.

In der Folge unterliefen den Westhavelländern aber viele leichte Fehler im Angriff, was die Gäste bestraften. Binnen drei Minuten zogen sie auf 25:20 (57.) davon. Diese Hypothek war zu groß für die Gastgeber. Sie versuchten zwar alles, doch der Tabellenzweite ließ sich die „Butter nicht mehr vom Brot nehmen“, gewann verdient mit 27:23.

Die Spieler von Trainer Melzuer sollten sich aber nicht zu sehr grämen, die VfL-Reserve steht nicht umsonst auf Platz zwei. Wichtiger ist die nächste Auswärtspartie am Sonntag (3. Februar). Dann geht es zum punktgleichen Tabellennachbarn SSV Falkensee (7:17), wo man möglichst nicht verlieren sollte.

SG: Paray, Nicpon, Hermann 12/4, Schulze 2, Puhl 1, Franz, Zarbock 1, S. Riedel 5, Pitsch 1. (ter)