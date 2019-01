Höheres Ergebnis verpasst

Martin Terstegge\MOZ

Bad Belzig Am vergangenen Sonnabend ging für die Handballerinnen des MBSV Belzig die lange Wettkampfpause zu Ende, sie empfingen in der heimischen Baurhalle den SV Eintracht Ortrand. Das 26:24-Endergebnis lässt einen engen Spielverlauf vermuten, doch das war er bei weitem nicht.

Bis zur 9. Minute hielten die Gäste noch mit (4:5), ehe die Bad Belzigerinnen Ernst machten. Bis zur 16. Minuten bauten sie ihren Vorsprung auf 12:5 aus. Wenig später verwarf Jessica Zithier zwar einen Siebenmeter, doch es war der einzige Fehlwurf bei sechs Versuchen.

Daraus konnten die Eintracht-Damen aber kein Kapital ziehen, sie trafen zwar kurz darauf zum 6:12, doch sie taten sich weiter schwer eine Lücke durch den dichten MBSV-Abwehrriegel zu finden, zumal Torfrau Sarah Kleetz ebenfalls einen guten Tag erwischt hatte. Das Spiel gehörte eindeutig den Gastgeberinnen, die in der 29. Minute das 18:9 durch Leonie Göldner bejubelten. Mit den Gedanken schon in der Kabine erlaubten sie den Gästen noch zwei Treffer zum 18:11-Halbzeitstand.

Die Bad Belzigerinnen fanden nur schlecht in den zweiten Durchgang hinein. Trainer Denis Wandersee sah viele Fehler im Angriff und auch in der Defensive fanden seine Spielerinnen zunächst keinen Zugriff. Die Eintracht verkürzte, ehe in der 41. Minute Lisa Hermann das erste Tor der zweiten Hälfte zum 19:15-Zwischenstand erzielte.

Jetzt waren die MBSV-Frauen aufgewacht, kannten kein Pardon mit ihrem Kontrahenten. Tor um Tor vergrößerten sie ihren Vorsprung. In der 53. Minute verwandelte Janine Mattner ihren Strafwurf zum 25:16. Und damit stellten die Bad Belzigerinnen ihren Spielbetrieb ein.

Wandersee nahm nun einige Wechsel vor um auch allen Spielerinnen Einsatzzeiten zu geben. In den verbleibenden sieben Minuten gelang ihnen nur noch ein Treffer. Obwohl man bei den Gästen, die nur mit neun Spielerinnen antraten, zum Ende hin einen Kräfteverschleiß erwartet hatte, kämpften sie sich Tor um Tor heran. Nicht dass der Sieg der MBSV-Frauen in Gefahr geriet, er fiel mit 26:24 angesichts der Überlegenheitüber weite Strecken der Partie, aber zu schmal aus.

Das nächste Spiel der MBSV-Frauen ist am 17. Februar beim HSV Wildau.

MBSV: Kleetz, Kelm, Meseberg, Reichardt, Utermark, Müller, Zithier 9/5, Melzer 4, Dalibpr 3, Hermann 5, Fiedler, Okowiak, Mattner 2(2, Göldner 3. (ter)