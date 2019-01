Polizei beendet Feier im Asylheim

Tilman Trebs

Hennigsdorf (MOZ) Die Polizei hat am späten Samstagabend eine Feier im Asylheim in Stolpe-Süd beenden müssen. Elf Gästen der Party wurden Platzverweise ausgesprochen. Ein Bewohner, der die Polizisten mit einem Tisch bewerfen wollte, wurde in Gewahrsam genommen.

Nach Angaben der Polizei hatte die Heimleitung die Party mit rund 30 Gästen bis 22 Uhr erlaubt. Weil die alkoholisierten und teilweise aggressiven Feiernden die Aufforderung des Sicherheitsdienstes, die Party zu beenden, ignorierten, wurde gegen 23.20 Uhr die Polizei gerufen. Mehrere Einsatzkräfte lösten die Feier auf. Dabei wurde zunächst einem Bewohner ein Platzverweis ausgesprochen, der zum Widerstand gegen den Polizeieinsatz aufgerufen hatte. Ein anderer, der einen Tisch nach den Beamten werfen wollte, wurde mit zur Wache genommen. Die übrigen Bewohner wurden auf ihre Zimmer gebracht, die Gäste des Hauses verwiesen.

Zunächst kehrte danach Ruhe ein. Gegen 4.45 Uhr rückte die Polizei erneut zur Flüchtlingsunterkunft aus, nachdem mehrere Männer über ein Fenster in ein Zimmer eingestiegen waren. Zwei Männern, die sich unerlaubt im Heim aufhielten, wurden Platzverweise erteilt.

Die Kripo ermittelt nun gegen mehrere Personen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedensbruch.