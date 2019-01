GZ

Häsen (MOZ) Eine Zuchtstute werde am vergangenen Wochenende auf einer Koppel im Ortsteil Häsen der Gemeinde Löwenberger Land schwer verletzt.Dem Tier wurde nach ersten Erkenntnissen mit einem scharfen Gegenstand ein ungefähr 60 bis 80 Zentimeter langer Schnitt hinzugefügt.

Der Besitzer stellte die Verletzung am Montagmorgen fest und informierte daraufhin den Tierarzt. Das Pferd musste in einer Klinik notoperiert werden. Am Montagmorgen wurde durch den Tierhalter Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz gestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.