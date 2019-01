Berliner Frauen werden mit Computerspielen zum Netzhit

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Seniorinnen Evelyn Gundlach (87) und Ursula Cezanne (80) finden, dass es in Altenheimen Computerspiele geben sollte.

Die beiden machen beim Youtube-Kanal „Senioren zocken“ mit. Dort gehören sie zu einer Rentnergruppe, die Computerspiele testet. Der Kanal hat mittlerweile 400.000 Abonnenten. Dort wird gespielt, worüber die Enkel-Generation redet: „Grand Theft Auto V“, „Minecraft“ oder „Fortnite“. Das Projekt hat die Rentner zu kleinen Stars gemacht, bis zum Digital-Preis der Goldenen Kamera.

Die Herausforderung bei den Computerspielen: Wie viele aus ihrer Generation haben die beiden in der Schule nur wenig Englisch gelernt und kommen nicht so schnell mit. Gleichzeitig auf den Bildschirm zu gucken und die Knöpfe zu beherrschen - das ist schwer, aber macht ihnen Spaß. „Es ist wie ein Rausch“, sagte Cezanne am Rande von Dreharbeiten. Gundlach erzählte, sie spiele liebend gerne Mario Kart.