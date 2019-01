Polizei nimmt Jugendliche am Bahnhof ins Visier

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die Botschaft der Polizei an Jugendliche in Hohen Neuendorf ist nach dem Wochenende klar: „Wir haben euch im Blick.“ Die Polizei hatte gemeinsam mit dem Ordnungsamt der Stadt am Freitag und Sonnabend jeweils von 15.30 bis 22 Uhr Jugendliche rund um den S-Bahnhof kontrolliert. Hintergrund der Maßnahme waren wiederholte Zwischenfälle mit Jugendlichen.

Am Freitag sind nach Angaben von Polizeisprecherin Ariane Feierbach 16 Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre kontrolliert worden. Bis auf ein Berliner Mädchen kamen alle anderen aus der Region. Strafbare Handlungen seien nicht festgestellt worden, so Ariane Feierbach. Trotzdem sind die Jugendlichen belehrt worden. Ihnen wurde deutlich in präventiven Gesprächen erklärt, welche Folgen beispielsweise das Rauchen habe. Denn das ist laut Jugendschutzgesetz Minderjährigen nicht erlaubt. „Das wissen sogar manche Eltern nicht“, sagte die Polizeisprecherin. Die würden irrtümlich davon ausgehen, dass das Rauchen bereits ab 16 Jahren erlaubt sei.

Gefruchtet hat die Ansprache offenbar nicht bei allen Jugendlichen. Denn am Sonnabend seien bei Kontrollen im Stadtgebiet Verstöße gegen das Rauchen festgestellt worden. Ein 15-Jähriger hat zum Beispiel mit dem Ausweis eines volljährigen Freundes Zigaretten aus einem Automaten geholt. Die Zigaretten wurden konfisziert, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet und die Eltern wurden informiert. Zwei weitere 15 und 17 Jahre alte Jungen wurden alkoholisiert angetroffen. Sie wurden zu ihrer Betreuungseinrichtung gebracht, wo sie randalierten und Mobiliar beschädigten. Die Polizei konnte am Ende die Sache beruhigen.

Insgesamt sind am Sonnabend 20 Jugendliche aus der Region kontrolliert worden. Einige von ihnen waren den Polizisten vom Vortag bereits bekannt.

Mit den intensiven Kontrollenhat die Polizei ihre Ankündigung, mehr Präsenz am S-Bahnhof Hohen Neuendorf zu zeigen, in die Tat umgesetzt. Neben öffentlichkeitswirksamen Präventiv-Einsätzen seien aber auch Zivilkräfte vor Ort, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach.

Auch die kommunale Politik beschäftigt das Thema Jugendkriminalität. „Noch sind wir nicht in der Bronx. Aber was wir jetzt an Gewalt erleben, geht weit über das hinaus, was man tolerieren kann. Offensichtlich ist jetzt endlich auch ein Umdenken erfolgt, denn die Polizei ist deutlich präsenter als noch im letzten Jahr“, so der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Wolff in einer Pressemitteilung. „Wir verurteilen die Gewalt aufs Äußerste und sehen die Entwicklung mit Sorge. Daher begrüßen wir die nicht einfache Arbeit der Ordnungskräfte ausdrücklich. Aber uns ist klar, dass die notwendige Polizeiarbeit allein nicht ausreichend sein kann, um nachhaltig zu wirken. Schon im vergangenen Herbst hatten wir eine zusätzliche Stelle für Sozialarbeit, gerade auch als Streetworker, eingefordert. Wie dringend notwendig diese ist, erleben einige Bürger und Gäste leider hautnah. Jetzt gilt es, die Stelle zeitnah zu besetzen, damit wir die Ordnungskräfte mit einer intensivieren Sozial- und Jugendarbeit unterstützen“, so der CDU-Fraktionschef.

Die Hohen Neuendorfer FDP kritisiert Überlegungen der Stadtverwaltung, Videokameras am S-Bahnhof zu installieren. „Mehr Kameras bedeuten nicht mehr Sicherheit,“, argumentiert der Ortsvorsitzende und FDP-Stadtverordnete Christian Erhardt-Maciejewski. Eine Videoüberwachung bringe nur scheinbare Sicherheit. Er befürchtet, dass Straftaten dann eben außerhalb der Überwachungszonen verübt werden. Zudem brauche die Überwachung per Kamera entsprechendes Personal für die Auswertung des Bildmaterials. „Statt Scheinlösungen brauchen wir neue Sicherheitskonzepte“, so die Liberalen. Mehr Polizeipräsenz und auch die Präsenz des Ordnungsamtes nach Einbruch der Dämmerung würden aus Sicht von Erhardt-Maciejewski das Sicherheitsgefühl erhöhen. In Sachen „Fahrraddiebstahl“ schlagen die Liberalen vor, Fahrradcodierungen durchzuführen.

Am Freitag, 15. Februar, findet um 19 Uhr eine Informationsveranstaltung zum Thema „Sicherheit auf öffentlichen Plätzen und in Gebäuden“ im Rathaus statt. Zu den Podiumsteilnehmern gehören neben dem Bürgermeister und dem Ersten Beigeordneten auch Vertreter von Polizei und des Ordnungsamtes sowie der Jugendsozialarbeiter der Stadt.