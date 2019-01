Stadt will Interessenten für Schleicher ansprechen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Stadtverwaltung bereitet ein Interessenbekundungsverfahren vor, mit dem ein neuer Pächter für das Gesellschaftshaus Schleicher in der Wilhelmstraße in Fürstenberg gefunden werden soll. Das sagte Torsten Gottschlag, Bereichsleiter Liegenschaften und Immobilienverwaltung, jüngst im Ausschuss für Stadtentwicklung. Dabei sollen mögliche Pächter gefragt werden, ob und unter welchen Konditionen sie das Veranstaltungshaus, das im Eigentum der Stadt ist, übernehmen wollen. Noch in diesem Jahr soll eine neue Vereinbarung abgeschlossen werden.

Derweil ist der Vertrag mit dem bisherigen Pächter, Peter Marscheider, beendet. Mit der Stadt gibt es die Vereinbarung, dass das Mobiliar, das dem Pächter gehört, noch bis zum Frühjahr im Gebäude verbleibt und eventuell Gespräche darüber geführt werden, inwieweit ein Nach-Pächter das übernehmen kann. In der Vergangenheit war das immer mal wieder Thema, wem das Mobiliar nun eigentlich gehört und wie damit umzugehen sei. „Es ist heute nicht belegbar, welche Ausstattungsgegenstände 1991 im damaligen Kulturhaus vorhanden waren und den Pächter Egon Niemack übergeben wurden“, hatte die Stadtverwaltung jüngst in auf eine Frage der CDU-Fraktion geantwortet. „In dem seinerzeit abgeschlossenen Pachtvertrag lag die Aufgabe beziehungsweise die Verantwortung bezüglich des beweglichen Inventars beim Pächter.“ Egon Niemack sagt, er habe das Mobiliar, das ihm, gehört, an seinen Nachfolger als Pächter übergeben.

Unabhängig von einem neuen Pächter gibt es mit dem Betreiber des chinesischen Restaurants in der Wilhelmstraße eine Vereinbarung. Der Vertrag sieht eine Weiterführung des Restaurants bis Ende 2019 vor. Auch diese gehört zum Gebäudeensemble.

Mit dem Männergesangverein Germania ist ebenfalls eine Lösung gefunden worden. Der Verein probt nicht nur in dem Gebäude, sondern hat dort auch noch seine Vereinsräume. Der Vorstand hatte immer wieder darauf hingewiesen, dass die ungeklärte räumlich Situation für den Verein bedrohlich sei. Zwischenzeitlich war im Gespräch, dass der Chor seine Proben an einem anderen Ort abhalten muss. Aber auch das ist vom Tisch. Für die weitere Nutzung liegt ein Vertragsentwurf bis Ende 2019 vor. Damit sei gesichert, dass der Verein weiter seine Heimstatt im Gesellschaftshaus hat, sagte Gottschlag.

Mit einem neuen Pächter wird auch zu vereinbaren sein, was an dem Gebäude saniert werden muss. Zwischenzeitlich wurden Mängel bei der Elektroinstallation behoben.