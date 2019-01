Louis und Hanna beliebteste Vornamen

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) 668 Babys kamen 2018 an den Standorten der Havelland-Kliniken in Rathenow und Nauen zur Welt. 338 Mädchen waren es und 330 Jungen.

Wurden an beiden Standorten jeweils 169 Mädchen geboren, variiert die Zahl der Jungen in Rathenow und Nauen erheblich, 142 waren es im Osten, 188 im Westen des Landkreises. Der Mädchen-Überhang in Nauen wird allerdings durch die Mehrzahl an Jungen in Rathenow ausgeglichen.

So schön ausgeglichen das Verhältnis der Geschlechter ist, besteht doch ein deutlicher Rückgang bei den Geburten insgesamt. Im Jahr 2017 waren es noch 749 Kinder und damit 81 mehr als 2018. 2016 hatten sogar 758 Babys das Licht der Welt in den Havelland-Kliniken erblickt. In die jüngste Bilanz dürfte die zum Oktober erfolgte Schließung des Kreißsaals in Nauen wirken. 2017 waren es dort 393 Geburten, 2018 nur noch 311. Viele Schwangere werden alternativ nicht den Rathenower Kreißsaal gewählt haben. Denn 356 Kinder wurden 2017 am Standort in der Kreisstadt geboren, 2018 waren es 357.

Unter diesen befand sich das schwerste Neugeborene des Jahres. 4.720 Gramm wog der Junge. Ebenso ein neuer Vertreter des männlichen Geschlechts wurde mit 59 Zentimetern das größte Kind, geboren aber in Nauen.

Emma führte die Vornamenslisten in den zurückliegenden Jahren an. Zwar wurde bundesweit 2018 der Name für neugeborene Mädchen bevorzugt. Doch in der Statistik der Havelland-Kliniken taucht er nun nicht mehr auf. Dagegen haben Eltern von sechs Mädchen den Namen Hanna (bundesweit Platz 2) vergeben. Damit wurde im Vorjahr dieser Mädchenname zum beliebtesten. Die Namen Johanna, Nele und Elena wurden jeweils vier Mal vergeben. Darauf folgt eine Liste von Namen, die im Landkreis im vergangenen Jahr jeweils drei Mädchen erhielten. Darunter auch Ella - der Name, der laut www.elterngeld.de, zu den Gewinnern 2018 zähle. Auf der Internetseite wird aufgeführt, dass dieser Name vor zehn Jahren nicht einmal in den Top 100 platziert war. Nun werde er bundesweit so häufig vergeben, dass er den zehnten Platz einnimmt.

Die 2018-er Liste der Jungennamen in den Havelland-Kliniken führt Louis (5) vor Fritz (4) an; 2017 waren es noch Ben und Emil. Ben ist bundesweit nach wie vor der beliebteste Jungenname. Bei uns findet er sich nicht mehr in der Liste der beliebtesten Babynamen. Emil wurde immerhin noch drei Mal vergeben, ebenso wie Finn, Moritz, Elias, Fynn und Paul, der 2016 im Landkreis am häufigsten vergeben wurde.