Erinnerungen weitergeben an kommende Generationen

Simone Weber

Rathenow „Es geht darum, aus der Erinnerung immer wieder lebendige Zukunft werden zu lassen. Wir wollen nicht unser Entsetzen konservieren. Wir wollen Lehrer ziehen, die auch künftigen Generationen Orientierung sind“, zitierte Bürgermeister Ronald Seeger den damaligen Bundespräsidenten aus seiner Anfang Januar 1996 gehaltenen Rede. Roman Herzog hatte seinerzeit den 27. Januar zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt. Am vorigen Sonntag legten der Bürgermeister und Vertreter der Stadtverordnetenfraktionen am Denkmal vor dem Kreishaus Blumengebinde nieder.

„Auschwitz, das deutsche Vernichtungslager im heutigen Oswiecim, das die Rote Armee am 27. Januar 1945 befreite, steht auch für alle anderen Vernichtungslager, in denen menschliches Leid und Tod allgegenwärtig waren“, so Seeger. „Wir haben uns heute hier versammelt, um die Geschehnisse und die Erinnerung daran öffentlich zu machen und ihr Platz zu geben. An uns allen liegt es, dass das Gebot ‚Nie wieder‘ in der Gegenwart und Zukunft beachtet wird.“ Der Bürgermeister forderte, dem Schüren von Vorurteilen, der Verherrlichung von Gewalt und Unrecht und der Ausgrenzung Andersdenkender entschieden entgegenzutreten. „Wachsamkeit und vor allem Zivilcourage gegen jede Form von Gewaltherrschaft und Radikalismus sind geboten“, erinnerte er auch an die gemeinsame Lichterkette vor wenigen Tagen auf dem Märkischen Platz - auf Initiative des Aktionsbündnisses „Rathenow miteinander füreinander“. Seeger sagte ferner: „Wir müssen junge Menschen zu selbstbewussten und demokratisch denkenden Jugendlichen erziehen.“

Im Rahmen der 2010 erfolgten Neugestaltung des Platzes vor dem Kreishaus, dem Platz der Freiheit, hatten sich auch Schüler des Jahn-Gymnasiums Gedanken zum Thema Freiheit gemacht. Diese und auch Zitate bekannter Persönlichkeiten wie Autor George Bernhard Shaw wurden auf 20 Metalltafeln im Boden des Platzes vor dem Mahnmal befestigt - wie auf dem Platz verstreute Flugblätter.