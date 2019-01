Mit den Schülern jung geblieben

Ulf Grieger

Seelow (MOZ) Eine Schreibmaschine und ein Ormig-Kopierer waren noch die wichtigsten Arbeitsmittel für Martina Deutsch, als sie Anfang der 1990er Jahre vom Schreibtisch im Pionier-Regiment Diedersdorf an die EOS „Karl Marx“ in Seelow wechselte. Heute ist sie fit in Programmen wie Exel und Word und natürlich in dem für die Schulorganisation des Gymnasiums auf den Seelower Höhen wichtigen Programm „webbschule“. Das kann sie künftig alles Ariane Finger überlassen. Die Neulangsowerin hat am Montag von ihr die Aufgabe der Schulsachbearbeiterin übernommen. Ariane Finger war bereits vorher im Schulverwaltungsamt des Kreise beschäftigt, und zwar im „Türöffner-Projekt“.

Für Martina Deutsch wurde der letzte Arbeitstag im Gymnasium von den Kollegen festlich gestaltet. Schulleiter Uwe Dengler fand herzliche Worte zur Verabschiedung der Frau, die für Generationen von Schülern, Eltern und Lehrern erste Ansprechpartnerin bei Problemen aller Art war. Petra Dräger vom Lehrerrat zählte auf, was das umfangreiche Arbeitspensum so ausgemacht hat; von A wie Abschriften über K wie Kopien und M wie Morgengrauen bis Z wie Zierpflanzenpflege. Alle Mitarbeiter der kreislichen Bildungseinrichtung hatten zusammengelegt, um den Abschied mit einem bunten Erinnerungskorb zu versüßen.

Auf Vorschlag der Schulkonferenz wurde Martina Deutsch im Kreise der Lehrer und Mitarbeiter der Schule gebeten, sich ins Goldene Buch des Gymnasiums einzutragen. Der Beifall trieb der beliebten Schulsekretärin dann doch ein paar Tränen in die Augen.

Es habe ihr großen Spaß gemacht, an der Schule zu arbeiten, versicherte sie. Vor allem der tägliche Umgang mit den jungen Leuten habe ihr selbst die Möglichkeit gegeben, jung zu bleiben. Zunächst mit EOS-Direktorin Sabine Simon, dann die meisten der 28 Jahre mit Anita Mielitz als Chefin, habe sie viele Höhen und Tiefen erlebt. „Ich kann gar nicht so genau sagen, welches das beeindruckendste, schönste oder traurigste Erlebnis war. Natürlich habe ich mich mit den Schülern über ihre Erfolge gefreut, das bleibt doch nicht aus. Ich habe aber auch sehr traurige Erlebnisse hier gehabt, als es Lehrern gesundheitlich sehr schlecht ging. Man nimmt teil an diesen Schicksalen.“

In der vorigen Woche hatten sich bereits die Schulklassen ganz herzlich von Martina Deutsch verabschiedet. In dem Nebenraum des Sekretariats, in der für Krankheitsfälle auch eine Liege bereit steht, ist ein Tisch voller lieber Geschenke aufgebaut.

In der nun beginnenden Ruhestandszeit will sich die Seelowerin verstärkt ihren Enkeln widmen. Zudem wird der Garten in Altfriedland für ausreichend Beschäftigung sorgen.