OGA

Hohenbruch (MOZ) Eine Fußgängerin ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Hohenbruch verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine 18-Jährige war mit einem Opel unterwegs und übersah offenbar eine 28-Jährige, die gerade den Kofferraum ihres Volkswagens belud. Die Jugendliche kollidierte mit ihrem Fahrzeug mit dem VW. Die Straße musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1 000 Euro.