Vorstoß für Springbrunnen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Die CDU der Barnimer Kreisstadt setzt sich für die Rückkehr des Springbrunnens auf dem Marktplatz ein. Als ersten Schritt dafür schlagen Eberswaldes Christdemokraten einen Ideenwettbewerb vor. Der Kommunalwahlkampf 2019 ist eröffnet.

Seit April 2007 müssen die Eberswalder mit einem Wasserspiel leben, das offiziell Steinschwärze heißt. Das langgestreckte Becken verfügt über einen Boden aus Raseneisenstein, der von an- und abschwellendem Wasser überdeckt wird, und schmalen Kupferstäben, die für die der Erde abgerungenen Metallerzeugnisse stehen. So beschreiben die Rehwaldt-Landschaftsarchitekten aus Dresden ihren Entwurf, mit dem sie den Wettwerb zur Marktplatz-Umgestaltung gewonnen hatten. Damals war der für 1,6 Millionen Euro erneuerte Marktplatz feierlich eingeweiht worden. Während der Bauarbeiten dafür, die 2005 begonnen hatten, war auch der Springbrunnen abgerissen worden, dessen hohe Fontäne zuvor viele Postkarten geschmückt hatte. Die Steinschwärze wird bis heute nicht wirklich als Ersatz akzeptiert, was auch der Volksmund beweist, der das Becken so kurz wie abwertend als Pissrinne verunglimpft. Am schlechten Ruf des Wasserspiels konnte auch die Idee der Rathausspitze nicht viel ändern, den Beckenrand mit einem Kunstwerk aufzuwerten. Seit November 2011 steht dort die Skulptur „Die Ruferin“, die zwei Markthändlerinnen ein Denkmal setzt und etwa 10 000 Euro gekostet hat.

„Es mag drängendere Probleme geben. Aber wir hören und lesen immer wieder, dass die Eberswalder mit ihrem Marktplatz unzufrieden sind“, sagt Danko Jur, der Vorsitzende des 104 Mitglieder zählenden Stadtverbandes der CDU, der im September vorigen Jahres eine Meinungsumfrage zu aktuellen Eberswalder Themen gestartet hatte, in die 22 000 Haushalte einbezogen worden waren.

Alles in allem 343 Rückantworten haben die Geschäftsstelle der CDU an der Steinstraße erreicht. „Wir haben das so ermittelte Stimmungsbild ausgewertet und werden die Vorschläge und Ideen, die uns so erreichten, in unser Wahlprogramm einfließen lassen. So hatten wir es ja bereits 2014 gehalten“, kündigt Uwe Grohs an, der die siebenköpfige CDU-Fraktion im Eberswalder Stadtparlament führt, in dem es insgesamt 37 Plätze gibt. Den Antwortenden seien vor allem die Themen öffentliche Sicherheit, Bildung und Verkehr wichtig gewesen, fasst der Fraktionsvorsitzende zusammen, der federführend am Wahlprogramm mitarbeitet. Die Polizeipräsenz sollte erhöht, das Schulamt zurückgeholt und das Parken im Zentrum erleichtert werden, bringt es Uwe Grohs auf den Punkt. Mehrfach sei auch der unbefriedigende Zustand des Marktes angesprochen worden.

„Und das wundert uns nicht“, ergänzt Dietmar Ortel, der Stadtverordneter ist, dem Vorstand des Ortsverbandes angehört und für diesen als Wahlkampf-Koordinator agiert. „Schließlich sollte doch gerade der Marktplatz ein Ort sein, mit dem sich die Einwohner identifizieren können“, betont er. Dies sei mit dem jetzigen Wasserbecken eben nicht gegeben. Der Geschäftsstelle hat Dietmar Ortel den 1,70 Meter breiten und 1,20 Meter hohen Abzug einer Schwarz-Weiß-Fotografie aus den siebziger Jahren zur Verfügung gestellt, die den Markt in alter Schönheit zeigt.

Sogar zwei Zeitzeugen hat die CDU aufgetrieben, die für die Wiederkehr des Springbrunnens trommeln. „Das Wasserspiel ist armselig gegen die Fontäne, die hier früher sprudelte“, findet Christine Münchow, deren Opa Wilhelm Bastian an der Umfassung des alten Springbrunnens mitgemauert hatte. Und auch Renate Weinberger findet, das jetzige Wasserbecken sei „eigentlich nur ein Ärgernis“.

Der Stadtverband spricht sich dafür aus, einen Ideenwettbewerb zu starten. „Ich glaube nicht, dass die Kostenfrage dem Springbrunnen im Wege stünde“, sagt Danko Jur. Eher könnten Nutzungskonflikte mit den Händlern hinderlich sein.