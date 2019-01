Pure Natur zum Vernaschen

Janet Neiser

Schernsdorf (MOZ) „Schönstes Bachtal

Brandenburgs“ – so wird das Schlaubetal genannt. Um alle Schönheiten entdecken zu können, gibt es auch in diesem Jahr wieder viele Veranstaltungen, die Einheimische und Touristen anlocken sollen. Der aktuelle Veranstaltungskalender für alle zwölf Monate ist im Januar erschienen und liegt nun in den Touristeninformationen der Region aus.

„Der Naturpark Schlaubetal und seine Umgebung sind bei jeder Witterung einen Besuch wert, denn nimmt man sich die Zeit zu lauschen und still zu beobachten, offenbaren sich die wahren Schätze dieser einmaligen Landschaft. Weite Heideflächen, urwüchsige Wälder, Seen und Moore, unverbaute Bäche in schmalen, mittelgebirgsähnlichen Tälern, eine Artenvielfalt, die in Brandenburg seines gleichen sucht“, heißt es in den einleitenden Worten des neuen Faltblatts.

Nun ist die Naturparkverwaltung nicht der Veranstalter eines jedes genannten Termins, aber Wanderungen, Ausstellungen und Feste zeugen von einer großen Erlebnisvielfalt. Die Naturwacht, freiwillige Helfer, touristische Anbieter der Region und die Naturparkverwaltung sitzen in einem Boot, um Natur-Interessierten das Schlaubetal näher zu bringen. So steht bereits an diesem Sonntag eine Rangertour auf dem Programm. „Spuren im Winterwald“ ist das Motto der Wanderung, die am Parkplatz am Wirchensee beginnen wird. Ein vorherige Anmeldung – in diesem Fall bis 1. Februar – ist bei vielen Veranstaltungen notwendig. „Auf Wanderungen und Exkursionen raten wir zu festem Schuhwerk und etwas Proviant. Besonders wichtig: Fernglas mitbringen, sodass Ihnen nichts entgeht“, empfiehlt die Naturparkverwaltung.

Die sogenannten Rangertouren ziehen sich wie ein roter Faden durch das Veranstaltungsjahr. Mal geht es dabei um Biber, mal um Natur zum Vernaschen, mal um die „Lange Nacht der Naturwacht“. Aber auch Bootstouren oder Radwanderungen sind geplant. Und da eine Tour durch den Naturpark auch hungrig macht, bieten zahlreiche Gastwirte der Region auch in diesem Jahr wieder den Schlaubetal-Teller an, den es seit 2001 gibt. Auf diesen Schlaubetal-Teller kommen nach Angaben der Naturparkverwaltung nur qualitativ hochwertige Produkte, die im Naturpark und der umliegenden Region erzeugt wurden.

Der Naturpark wurde 1995 gegründet und erstreckt sich von Müllrose im Norden über die Reicherskreuzer Heide bis nach Drewitz, einem Ortsteil von Jänschwalde, im Süden und von Grunow-Dammendorf im Westen über Henzendorf nach Bomsdorf im Osten.