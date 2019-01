MOZ

Niederfinow (MOZ) Wie der Polizei am Sonntag angezeigt wurde, sind Unbekannte in einen Bungalow und einen Schuppen auf einem Grundstück in der Waldstraße eingedrungen. Dort stahlen die Täter ein Moped der Marke Simson und diverses Werkzeug. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro.