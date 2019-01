FDP wählt neuen Kreisvorsitzenden

Burkhard Keeve

Oberhavel (MOZ) Seit dem Wochenende hat die Kreis-FDP mit dem Hohen Neuendorfer Uwe Münchow nun einen neuen Kreisvorsitzenden. Münchow bekam bei der Wahl auf dem Parteitag im Schildower Kastanienhof die meisten Stimmen – ohne Gegenkandidaten.

Der Hohen Neuendorfer Verwaltungsfachmann Münchow ist zugleich Kreistags-Spitzenkandidat in Wahlkreis 4 (Birkenwerder, Glienicke, Hohen Neuendorf, Mühlenbecker Land). Er hat ein klares Ziel vor Augen. Die FDP soll wieder als Fraktion in den Kreistag Oberhavel einziehen. Das war vor fünf Jahren nicht gelungen. Der Stimmenanteil der FDP reichte für eine Fraktionsbildung. Dafür sind vier Mitglieder erforderlich, es waren aber nur zwei in den Kreistag eingezogen. Jetzt spürt die Partei wieder so etwas wie Rückenwind. Die Zahl der Mitglieder geht nach oben. Aktuell sind es 101 in Oberhavel. „Darunter sind auch viele Jüngere“, so Münchow.

Der neue Kreischef setzt „auf Angebote aus der Mitte“. Als Schwerpunkte nannte er Bildung, Mobilität und Sicherheit. Berichte über Einbrüche, Autoaufbrüche, Fahrraddiebstähle und gewalttätige Jugendliche, die in Oberhavel Straftaten verüben, müssten ernst genommen werden. „Aber wir brauchen hierauf keine rechten, sondern rechtsstaatliche Antworten“, so Münchow. „Wir werden keinen Anti-AfD-Wahlkampf führen, sondern positiv aufzeigen, wofür wir stehen, und warum wir besser sind.“

Zu seinen Stellvertretern im Kreisvorstand wurden der Wensickendorfer Ortsbeirat Daniel Langhoff sowie Glienickes Bürgermeister Hans Günther Oberlack gewählt. Schatzmeister Sylvio Härder (Bergfelde) sowie die Beisitzer Ole Gawande (Velten), Ariane Russev, Marcel Napierala (beide Hennigsdorf), Jürgen Jäger (Zehdenick) und Lukas Preuß (Hohen Neuendorf) komplettieren den künftig neunköpfigen Vorstand.

Nach drei Jahren als Kreisvorsitzender von Oberhavels Liberalen, zieht sich Jörg Paschedag von der Basisarbeit zurück, um sich als Landesschatzmeister seiner Partei ganz dem Landtagswahlkampf zu widmen.

Bei der Kreistagswahl am 26. Mai kandidieren rund 50 FDP-ler in Oberhavel. Sie wurden bereits am 3. November gewählt. Als Spitzenkandidaten treten Stephan von Hundelshausen (Wahlkreis 1), Christian Erhardt-Maciejewski (Wahlkreis 2), Ralf Krenke (Wahlkreis 3) sowie Uwe Münchow (Wahlkreis 4) an.