Ein neuer Chef, der auf Augenhöhe hilft

Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Er hat als Praktikant in der Hilfseinrichtung am Zoo angefangen, als Einzelfallhelfer Menschen von der Straße geholt. Mit nur 32 Jahren leitet Wilhelm Nadolny nun Deutschlands größte Bahnhofsmission. Und hat schon neue Pläne.

In die Fußstapfen von Dieter Puhl zu treten, scheint fast unmöglich. Der Mann mit der unverkennbaren Schiebermütze hat die Bahnhofsmission am Zoo mit seinen klaren bis drastischen Worten in den vergangenen zehn Jahren deutschlandweit bekannt gemacht. „Vielleicht ziehe ich mir einfach neue Schuhe an“, sagt sein Nachfolger Wilhelm Nadolny.

Er hat Schuhgröße 46,5. Und ist auch sonst von stattlicher Natur. So einen stellt man am besten an die Tür, dachten sich die Helfer in den blauen Westen, als der junge Mann vor elf Jahren in der Bahnhofsmission als Praktikant anheuerte.

Es war sofort der Lieblingsplatz von Naldolny, der auch Kleider ausgab und Stullen schmierte. Er will mit den Menschen interagieren. Damals hatte er gerade sein Informatikstudium abgebrochen. Sozialarbeiter wollte er werden, die Bahnhofsmission sollte dabei nur eine Station sein. „Anfangs war ich schon geflasht und überfordert von dem Elend und der Masse“, gesteht 32-Jährige, der in Cottbus Sozialarbeit studiert hat.

In Berlin sind schätzungsweise bis zu 6000 Menschen obdachlos. Zwischen 600 und 700 Menschen steuern täglich die Essen- und Kleiderausgabe mit angeschlossenem Hygiene-Container am Zoo an.

Auch heute um 17.30 Uhr bildet sich vor der Theke mit belegten Brötchen und Kaffee wieder eine neue Schlange. Der neue Chef ist schon seit acht Uhr im Büro, hat Gespräche mit Mitarbeitern, Journalisten, der Bahn und Spendern geführt. Manchem Besucher, die sich nun vor der Essenausgabe drängen, hängt die Hose so tief, dass das Gesäß frei liegt. Nadolny bückt sich nach einem Paket Taschentücher, das jemand auf dem Boden verloren hat. Berührungsängste kennt er nicht. Oder er hat sie sich abgewöhnt. Genauso wie Hochdeutsch zu sprechen. „Wenn man berlinert, sind die Leute gleich entspannt“, weiß Nadolny, der in Friedrichshain geboren und aufgewachsen ist.

Vom Praktikanten wurde er schnell zum Einzelfallhelfer. Kümmerte sich um die, die sich selbst schon aufgegeben hatten. Rannte bei den Ämtern Türen ein. Im Auftrag der Bahn holte er Menschen aus den Zügen, die wegen ihrer halb verfaulten Füße so stark rochen, dass ganze Abteile leer blieben.

Er lernte, denen die Hand zu geben, von denen sich andere angeekelt abwenden. „Für mich ist Augenhöhe wichtig“, sagt Nadolny. Er will nicht von oben herab helfen nach dem Motto: Ich kaufe dir ein Brötchen, und Du isst es! „Stattdessen will er lieber fragen: „Was brauchst Du?“ „Und wenn morgens einer drei Flasche Korn trinken muss, dann kann ich daran erstmal nichts ändern. Aber wir können gemeinsam schauen, ob das die beste Strategie zum Überleben ist“, erklärt Nadolny.

Dass er die Obdachlosen bei Minusgraden nach der Mahlzeit oder einer Dusche aufgrund des Platzmangels gleich wieder hinaus in die Kälte schicken muss, macht ihn nicht froh. „60 Prozent würden nach dem Essen wahrscheinlich von sich aus wieder gehen. Aber die 40 Prozent, die gerne sitzenbleiben würden, mit denen könnte man arbeiten.“

Ob das erst einmal nur in Form einer Musik- oder Theatergruppe sein könnte, will der Single, der selbst gerne in seiner Freizeit E-Gitarre spielt, mit einer „Gäste“-Befragung klären. Er weiß, dass es manchmal Jahre dauert, Vertrauen zu den Obdachlosen aufzubauen, die oft schon in der Kindheit Missbrauch, Gewalt und Sucht erlebt haben. „Viele sind psychisch krank, haben Probleme, Hilfe anzunehmen.“

So wie Daniel. Zitternd steht er mit freiem Oberkörper im Vorraum. Die Hose hängt nur noch in Fetzen an seinen Beinen herab. Statt Schuhen trägt er Bandagen um die nackten Füße. „Er kann einfach keine Spenden aus der Kleiderkammer annehmen. Das ist für uns alle manchmal schwer zu ertragen“, sagt Nadolny, der Daniel seit vier Jahren kennt.

Dass er nun drinnen wartet, bis der letzte Esser gegangen ist, sei schon ein riesiger Fortschritt. Nachher wird er sich auf einen Stuhl setzen und die Nacht in der Bahnhofsmission verbringen. „Wir brechen damit alle Regeln“, gesteht Nadolny. „Aber wenn wir wirklich helfen wollen, müssen wir uns diese Flexibilität erhalten.“