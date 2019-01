Den Grundwerten verpflichtet

Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) feiert in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Der Kreisverband Bernau will das Jubiläum für einen Rückblick auf die Wurzeln des Wohlfahrtsverbandes nutzen, sich aber auch auf die Herausforderungen der Zukunft einstellen.

Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit – diesen fünf Grundwerten fühlt sich die Arbeiterwohlfahrt, am 13. Dezember 1919 durch Marie Juchacz gegründet, verpflichtet. „Sie haben auch nach 100 Jahren nichts von ihrer Bedeutung verloren“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Awo-Kreisverbandes Bernau, Burkhard Thomaschewski. Als wichtige Meilensteine in der Geschichte des Verbandes nennt er die Abschaffung der Prügelstrafe in den eigenen Heimen sowie die flächendeckende Einrichtung von Jugendämtern. „Die Awo hat darüber hinaus die professionelle Ausbildung von Erziehern angeregt und durchgesetzt“, ergänzt Frank Peters, der Geschäftsführer des Kreisverbandes.

Im Jubiläumsjahr werden Mitarbeiter und ehrenamtlich engagierte Männer und Frauen die Awo bei vielen Veranstaltungen im Landkreis Barnim präsentieren. „Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Saskia Krumbholz, die die Awo-Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Zu den Veranstaltungen, an denen sich der Wohlfahrtsverband beteiligen wird, gehören der Hussitenfestumzug und der Tag der Vereine in Bernau, die Schlendermeile in Zepernick sowie der Stadtlauf in Eberswalde. Darüber hinaus gibt es einen trägerinternen Bildungstag am 5. April in Wandlitz sowie ein „Fest für alle“, an dem der Kreisverband das runde Jubiläum feiert.

In den kommenden Monaten stehen ferner die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes sowie des Pflegestärkungsgesetzes für den Awo-Kreisverband auf der Tagesordnung. „Die Entwicklung der ambulanten Pflege wird ein Schwerpunkt sein“, sagt Geschäftsführer Peters. Eine neue Tagespflegeeinrichtung sei in Bernau geplant, an der Weinbergstraße werde es ferner einen Neubau geben. Das dortige Angebot solle die Lücke zwischen häuslicher und ambulanter Pflege schließen, hieß es.

Peters mahnte auch eine Pflegereform an. Bisher würden feste Anteile für alle Pflegegrade gezahlt. Das Geld reiche jedoch nicht aus. „Andere Kosten müssen die Bewohner tragen“, so der Awo-Geschäftsführer. Als „Lichtblick“ bezeichnete er die perspektivische Möglichkeit, dass die Ausbildung durch die Pflegeversicherung bezahlt wird. Der Awo-Kreisverband hat sich inzwischen auch einer Petition der Initiative „Eigenanteile der Pflegekosten in den Seniorenheimen senken“ angeschlossen. Darin werden unter anderem auch verbindliche Personalschlüssel sowie bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege gefordert. „Der Fachkräftemangel ist überall deutlich zu spüren“, so Peters. Vor allem im ambulanten Bereich könnte man viel mehr Menschen betreuen, wenn die Mitarbeiter vorhanden wären.

Vorstandsvorsitzender Thomaschewski macht auf ein weiteres Problem aufmerksam: Der stationären Bereich wird bisher ausschließlich durch die Pflegekasse finanziert. Dort wäre eine Beteiligung der Krankenkassen durchaus wünschenswert, betonte Thomaschewski.

Zehn Gemeindeschwestern hatten vor 30 Jahren den Awo-Ortsverein Bernau ins Leben gerufen – die Grundlage für den heutigen ambulanten Pflegedienst. Weitere Ortsvereine – sie sind die Grundpfeiler des Wohlfahrtsverbandes – gibt es in Basdorf, Wandlitz, Zepernick und Groß Schönebeck. Der Kreisverband hat rund 600 Mitglieder, in Voll- oder Teilzeit sind bei der Awo etwa 350 Mitarbeiter beschäftigt. Der Kreisverband betreibt zahlreiche Kindertagesstätten und koordiniert unter anderem die Jugendarbeit in Ahrensfelde. Tochtergesellschaft ist die Soziale Dienste „Am Weinberg“ gGmbH.