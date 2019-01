Radfahrer stürzen auf glatter Straße – Anwohner empört

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Überraschende Glätte sorgte am Montag für Streueinsätze des Stadthofes. Trotzdem kam es zu Stürzen und Verletzungen. Dennis Unger warnte Radfahrer am Lindenring vor Glatteis.

Maxi Härtel war um kurz nach 9 Uhr auf dem Weg zur Kita. Ihr vier Jahre alter Sohn saß hinter ihr auf dem Kindersitz des Fahrrads. Von der Saarlandstraße geht es wegen der Brückensperrung jeden Morgen erst zum Blauen Wunder, dann über Lindenring und Lehnitzstraße zur Dr.-Heinrich-Byk-Straße. „Es war an mehreren Stellen glatt, deshalb bin ich vorsichtig gefahren“, berichtet die 32-jährige Mutter. An einigen Stellen sei gestreut gewesen, an anderen habe sie gesehen, dass es glatt war. Doch am Lindenring, kurz vor der Einmündung in die Lehnitzstraße, sei sie von der Glätte überrascht worden. „Ich habe gebremst, aber dann habe ich schon auf der Straße gelegen.“ Sie landete auf Knien und Händen. „Ich bekomme einen blauen Fleck an der rechten Hand. Aber dem Kind ist nichts passiert. Das war ein Riesenglück.“

Dennis Unger, ein Anwohner aus der Lindenstraße, der gerade seine Hündin Aimy spazieren führte, sah den Sturz, half Frau und Kind auf und rief sofort beim Ordnungsamt an. Er sei mehrmals weitergeleitet und vertröstet worden, sagt der 30-Jährige. „Ich habe insgesamt siebenmal angerufen.“ Dennis Unger blieb an der glatten Stelle stehen und warnte andere Radfahrer. Nach mehr als einer Stunde sei immer noch kein Streufahrzeug gekommen. Ein Streckenkontrolleur vom Stadthof habe ihm aus dem Auto heraus zugerufen, er solle noch ein bisschen warten. Unger war daraufhin aufgebracht, holte eigenen Streusplit von zu Hause. Insgesamt 15 Radfahrer seien in seiner Gegenwart gerutscht und gestürzt, sagt er.

Die Stadtverwaltung erklärte auf Anfrage, dass es am Morgen mehrere Hinweise zu Glatteis gab. Neben dem Lindenring sei das unter anderem in der Carl-Gustav-Hempel-Straße und Friedrich-Siewert-Straße der Fall gewesen. „Danach hat der Stadthof sofort reagiert, die Mitarbeiter von ihrem regulären Tagesgeschäft zurückgeholt, um sie zu den gemeldeten glatten Stellen zu schicken“, sagte Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. „Alle vier vorhandenen Winterdienstfahrzeuge waren im Einsatz und sind insbesondere die neuralgischen Punkte abgefahren.“ Die Stadthof-Mitarbeiter hätten mehrmals auch den Bereich am Lindenring kontrolliert und dabei keine Glätte mehr feststellen können. Tatsächlich fuhr ein Fahrzeug des Stadthofes gegen 11.20 Uhr durch den Lindenring, als Dennis Unger dort über die Fahrradstürze berichtete. Das langsam fahrende Auto bremste kurz ab – das reichte offenbar, um die Glätte zu testen. Der Fahrer stieg noch nicht einmal aus dem Wagen aus. Zu diesem Zeitpunkt war es auf der im Schatten liegenden Fahrbahn noch glatt, am Rand waren Pfützen zu Eis gefroren, auf der Fahrbahnmarkierung war es glitschig. Ein Junge auf einem Mountainbike kam ins ins Schlittern, stürzte aber zum Glück nicht.

Maxi Härtel ist nicht die einzige, die wegen der Glätte stürzte. „Die Rettungsstelle im Krankenhaus Oranienburg vermeldet ein deutlich vermehrtes Aufkommen von Patienten nach Stürzen“, sagte Heike Wittstock, Sprecherin der Oberhavel-Kliniken. „Die Patienten kamen mit Prellungen.“ Mehr dürfe sie nicht sagen. Aber es sei noch glimpflich ausgegangen.

Nach weiteren Anrufen in der Stadtverwaltung reagiert der Stadthof dann doch. „Vorsorglich ist der Bereich inzwischen aber noch einmal gesondert gestreut worden“, teilte Eike-Kristin Fehlauer mit.

Hinweise zu glatten Straßen können dem Stadthof unter 03301 600 730 gemeldet werden.