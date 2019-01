MOZ

Bernau (MOZ) Durch mehrere Zeugen wurde die Polizei am Freitagnachmittag darüber informiert, dass auf dem Parkplatz eines Discounters in der Merkurstraße mehrere Personen in eine handfeste Auseinandersetzung verwickelt seien. Dabei sollen auch gefährliche Gegenstände zum Einsatz gekommen sein. Als Polizeibeamte am Ort der Schlägerei eintrafen, ergriffen zwei Männer die Flucht. Die Beamten konnten einen der beiden stellen. Bei ihm handelt es sich um einen 18-Jährigen mit vietnamesischer Staatsbürgerschaft.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Deutsche und drei ­Vietnamesen an dem Geschehen beteiligt. Weitere Ermittlungen führten schließlich zur Feststellung der beiden 32 und 35 Jahre alten Deutschen. Beide sind bereits polizeibekannt. Kriminalisten der Inspektion Barnim prüfen nun die genauen Umstände der Auseinandersetzung.