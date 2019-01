Verzweifelte Suche nach Felix

Trotz Schulpflicht: Am Unterricht teilgenommen hat der elfjährige Junge am 8. Januar zum letzten Mal. © Foto: Gerrit Freitag

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Seit knapp drei Wochen warten Verwandte von Felix H. aus Eisenhüttenstadt auf ein Lebenszeichen des Jungen. Seitdem ist der Elfjährige nicht mehr in der Grundschule geschweige denn an seiner Wohnadresse aufgetaucht.

An Supermärkten, an Geschäften und auf öffentlichen Plätzen – überall wurden vor wenigen Tagen Plakate geklebt. „Vermisst!!!“ heißt es darauf. Darunter ist ein Bild des elfjährigen Felix H. aus Eisenhüttenstadt zu sehen. Sogar eine Belohnung von 500 Euro ist ausgeschrieben, sollte ein Hinweis zum Auffinden des Jungen führen. „Ich lege 100 Euro drauf“, schreibt eine Frau auf der Internetplattform Facebook, auf der Felix schon seit vielen Tagen gesucht wird.

„Freunde haben bisher 250.Zettel ausgedruckt“, erzählt eine enge Bekannte am Montag. Kurz zuvor war sie mit Felix’ Oma und Opa im „Haus des Abschieds“. Denn anderthalb Wochen, nachdem der Junge verschwunden war, ist dessen Vater Guido H. (39) gestorben. „Mein Sohn starb eines natürlichen Todes“, berichtet Christa B., um möglichen Gerüchten vorzubeugen. Zuvor hatte er alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sein Junge gefunden wird. Polizei und Jugendamt wurden sofort informiert.

Felix soll sich derzeit bei seiner Mutter aufhalten. Diese Annahme haben Behörden bestätigt. Die Eltern des Jungen hatten sich bereits vor Jahren getrennt. Das Aufenthaltsbestimmungsrecht wurde in einem Urteil des Oberlandesgerichts vor gut zwei Jahren dem Vater zugesprochen. Seitdem hatte Felix dort seinen Lebensmittelpunkt. Kurz darauf verschwand er das erste Mal, wurde von der Polizei öffentlichkeitswirksam gesucht und tauchte letztlich wieder auf.

Seit 9. Januar ist er wieder weg. In der Astrid-Lindgren-Grundschule erschien er bereits an diesem Tag nicht mehr. Seine Mutter habe Felix vor und nach der Schule nahezu täglich gesehen, weiß die Lebensgefährtin des Verstorbenen. „Ich mache mir wirklich Sorgen um meinen Enkel“, sagt Christa B., die den Jungen zum Jahreswechsel letztmalig gesehen hat. Da war er bei seinen Großeltern in Beeskow. Christa.B. hat Angst, dass Felix nun in Gefahr ist. Denn seinen Aufenthaltsort oder den der Mutter kennt niemand. Sein Handy habe der Junge bei seinem Vater gelassen.

Nach dem Verschwinden hat Guido H. beim Familiengericht in Eisenhüttenstadt den Antrag auf alleiniges Sorgerecht gestellt. Nach seinem Tod hält die Großmutter den Kontakt zu seiner Anwältin. Nun ist das Jugendamt des Landkreises Oder-Spree, das bereits vorher von dem Verschwinden in Kenntnis gesetzt wurde, gefragt. Auch die Staatsanwaltschaft wartet auf eine Entscheidung der Behörde aus Beeskow, teilt Ingo Kechichian, Sprecher der Staatsanwaltschaft in Frankfurt mit. Dort habe man sich zunächst gegen eine öffentlichkeitswirksame Fahndung nach dem Jungen entschieden. Deshalb hat die Polizei noch keine offizielle Suchmeldung nach Felix mit Bild herausgeschickt, so wie beispielsweise 2016. „Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung“, sagt Kechichian, fügt aber hinzu, dass sich alles in einem Schwebezustand befinde und neu bewertet werden könnte.

Felix’ Großeltern und auch die Lebensgefährtin seines verstorbenen Vaters sehen das komplett anders. Schon allein der Fakt, dass Felix seit 9. Januar nicht mehr in der Schule war, ist für sie Grund genug zu sagen, dass das Kindeswohl sehr wohl gefährdet ist. Sie verstehen auch nicht, dass wohl erst in dieser Woche eine Meldung ans Schulamt erfolgt ist. Hinzu komme, dass keiner wisse, wo der Elfjährige ist, sagt Christa B., die in engem Kontakt mit dem Jugendamt steht. Man habe mit der Behörde auch schon darüber gesprochen, wie die Fürsorge künftig geregelt werden könnte – im Sinne des Kindes. Das Amt bestätigte kurz nach dem Verschwinden von Felix, dass es von dem Fall wisse. Am Montag war jedoch keiner in Beeskow erreichbar.

Die Polizei hat ebenfalls bestätigt, dass Felix H. verschwunden ist. Laut Staatsanwaltschaft in Frankfurt findet seitens der Polizei aktuell auch eine Aufenthaltsermittlung statt. Der Junge wurde in Begleitung einer Frau zuletzt in Eisenhüttenstadt gesehen, weiß die Lebensgefährtin von Guido H. In einer Gartensparte in den Diehloer Bergen sollen sich beide aufgehalten haben. „Wir hoffen, dass es Felix gut geht. Er braucht keine Angst zu haben, wenn er zurückkommt. Niemand ist böse, dass er verschwunden ist. Wir machen uns nur große Sorgen“, sagt Christa B. unter Tränen. Sie habe ihren Sohn verloren, der nächsten Donnerstag beigesetzt wird. Sie möchte nicht auch noch ihren Enkel verlieren.