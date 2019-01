Wohin mit dem Bürgeramt?

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Rund 60 Angestellte der Finanzverwaltung sollen während der Rathaussanierung in den Lennépassagen unterkommen – der Vertrag stehe kurz vor der Unterzeichnung, heißt es. Als Ausweichstandort für das Bürgeramt prüft die Stadt zwei Alternativen, darunter auch die alte Spielbank.

Ab November wird das Rathaus zur Baustelle. So jedenfalls ist es geplant. Das Zentrale Immobilienmanagement (ZIM) der Stadt bereitet bereits die Ausschreibung für die Baustelleneinrichtung vor, die im Juli erfolgen soll. Doch bevor das Großprojekt endlich starten kann, sind mindestens zwei weitere Baustellen nötig. Denn den einen Ausweichstandort für die rund 130 betroffenen Rathaus-Mitarbeiter wird es nicht geben. Sie werden auf zwei Immobilien verteilt, die die Stadt teilweise noch umbauen lassen muss.

Wie die Stadt mitteilt, sollen die 60 Beschäftigten des Amtes für Finanzmanagement und Rechnungswesen im vierten Obergeschoss der Lennépassagen untergebracht werden. Der Mietvertrag stehe kurz vor dem Abschluss, „da nur noch wenige Vertragsdetails zu klären sind“, erklärt Stadtsprecher Uwe Meier. Auch die nötigen Umbaumaßnahmen – darunter die Einrichtung eines Kassenraumes und die IT-Anbindung – seien beauftragt. Der Umzug soll in den nächsten 14 Tagen vergeben werden, die Ausschreibung dazu ist bereits abgeschlossen.

Bleibt die Frage, wo die restlichen rund 70 Mitarbeiter ab spätestens Oktober arbeiten sollen. Dazu gehören unter anderem Oberbürgermeister René Wilke, der Sozialbeigeordnete Jens-Marcel Ullrich, die Pressestelle, die Ausländerbehörde und nicht zuletzt das Bürgeramt. Zwei Standorte befinden sich zurzeit in der engeren Auswahl: der Gebäudekomplex in der Franz-Mehringstraße mit dem früheren ASB-Gesundheitszentrum und ehemals von der Dresdner Bank genutzten Räumen sowie, als zweite Option, der Oderturm. Mit beiden Eigentümern verhandelt die Stadt parallel, wobei es unter anderem um Umbauten geht, die vorab zu leisten wären, um alle Ämter adäquat unterzubringen und effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Klar ist: Das Bürgeramt muss barrierefrei und gut angebunden sein, damit auch im Stadtzentrum verbleiben. Nach Informationen der Pressestelle kommen dafür zwei Mietobjekte in Frage. Neben dem Bankgebäude in der Franz-Mehrings-Straße zählt dazu auch die seit 2008 leerstehende Spielbank in der Logenstraße, die einstmals ein Rechenzentrum war.

Viele weitere mögliche Standorte – sowohl von privaten Vermietern als auch bereits von der Stadt oder städtischen Gesellschaften genutzte Immobilien – hat die Stadt als Option inzwischen verworfen. Zum Beispiel das TeGeCe. „Die IT-Anbindung ist nur mit einem erheblichen finanziellen Aufwand möglich, die periphere Lage nicht bürgerfreundlich“, begründet Uwe Meier, was gegen das Gewerbegebiet in Markendorf spricht. Gleiches gelte für das BIC im Technologiepark sowie das Gebäude in der Robert-Havemann-Straße, in dem ehemals die Arbeitsagentur untergebracht war. Zum Stadthaus in der Goepelstraße – dem zweiten großen Verwaltungsstandort der Stadt neben dem Rathaus – erklärt der Stadtsprecher: „Eine weitere Verdichtung des Stadthauses im erforderlichen Maße ist aus arbeitsschutz- und baurechtlichen Gründen nicht möglich.“

Unterdessen wurde bekannt, dass die Steuerung des komplexen Sanierungsprojektes nicht extern vergeben, sondern in der Stadtverwaltung verbleiben wird. Darüber informierte Baudezernent Jörg Gleisenstein kürzlich im Stadtentwicklungsausschuss. Grund dafür seien vor allem hohe, nicht förderfähige Kosten in Höhe von rund 600 000 Euro, die sich die Stadt sparen wolle. Stattdessen soll mit Thomas Lieske ein Mitarbeiter für die Aufgabe abbestellt und dessen eigentliche Stelle neu ausgeschrieben werden. Als zuständige Projektverantwortliche wurde Birgit Förster, Leiterin des ZIM, benannt.