„Wir brauchen eindeutige Signale“

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadtverordneten stehen am Donnerstag vor einer Marathonsitzung. Zentrales Thema ist der Haushalt 2019, nachdem eine Beschlussfassung im alten Jahr gescheitert war. Vor allem die Linksfraktion hat eine Reihe von Zusatzanträgen eingebracht.

Satte 41 Tagesordnungspunkte sind am Donnerstag, ab 18 Uhr, im Volkshaus-Nord abzuarbeiten. Allein 14 davon sind Änderungsanträge zum Haushalt 2019 – 13 von der Linksfraktion, einer von der CDU. Die Vorschläge wurden bereits in der Novembersitzung kurz debattiert, in der Bürgermeisterin Elke Stadeler die von der Verwaltungsseite fertige Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt hatte. Das Papier zog sie dann aber zurück, weil die Vorschläge der Linken erst in der Sitzung eingebracht wurden und die Kämmerei im Vorfeld keine Chance gehabt habe, sie in den Haushalt mit einzubauen, wie sie sagte. In einigen Beschlussvorlagen zum Haushalt stehen konkrete Zahlen drin, beispielsweise 200 000 Euro für den Breitbandausbau und 20 000 Euro für den behindertengerechten Ausbau von Haltestellen (wie es die Linken fordern) und 50 000 Euro für Planungen und den Grunderwerb von Flächen zur Errichtung eines Geh- und Radweges zwischen Handelscentrum und Lustgarten (CDU). In anderen Anträgen finden sich keine Angaben darüber, wie viel in den Haushalt eingestellt werden soll – beispielsweise für den Kauf und die Sanierung der Begegnungsstätte der Volkssolidarität. Einziger Vorschlag zur Gegenfinanzierung ist die Aussetzung des Straßenausbauprogramms für zwei Jahre. Demgegenüber stehen jedoch Änderungsanträge im Millionenbereich.

In der letzten Sitzung hatte die SPD-Fraktion während der Diskussion den Saal verlassen, die Stadtverordneten waren damit nicht mehr beschlussfähig. „Ich denke, dass das nicht nur passiert ist, weil ich den Haushalt zurückgezogen habe, sondern in erster Linie, weil die Stadtverordneten sich nicht in der Lage gesehen haben, solche komplexen Themen ad hoc zu besprechen und zu entscheiden“, sagt Elke Stadeler rückblickend. „Für mich war es eine Überraschung, als wir 13 Änderungsvorschläge hingelegt bekommen haben nach dem Motto, jetzt ordnet sie mal in den Haushalt ein, wir wollen jetzt darüber beschließen.“ Zumal es in den Ausschüssen vor der Sitzung nur wenige Anfragen und Hinweise gegeben habe. Sie hätte sich vorab die Chance gewünscht, „in der Verwaltung die Vorschläge zu besprechen und durchdenken zu können, um sie den Stadtverordneten dann so aufzubereiten, wie das angemessen wäre“.

Für die Sitzung am Donnerstag, an deren Anfang es eine Einwohnerfragestunde gibt, formuliert Elke Stadeler klare Erwartungen an die Stadtverordneten: „Wir brauchen jetzt eindeutige Signale, was im Haushalt Berücksichtigung finden soll und was nicht. Dann werden wir sehen, was aufzunehmen ist, es einarbeiten und schauen, wo wir rauskommen.“ In den Ausschüssen im Januar habe es zu den Themen sehr unterschiedliche Abstimmungsergebnisse gegeben. „Das Wichtigste ist: Für den Haushalt brauchen wir eine Genehmigung der Kommunalaufsicht, er muss den haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen“, sagt die Bürgermeisterin.

Mehrere Vorschläge enthalten die Forderung, zusätzliches Personal einzustellen, zum Beispiel im Bereich Investitionen und Akquise von Fördermitteln. Elke Stadeler verweist in diesem Zusammenhang auf arbeitsorganisatorische Untersuchungen, die im Fachbereich Technische Dienste begonnen wurden. „Hier müssen wir sehr sorgfältig arbeiten. Nicht, dass wir dem einen Arbeit geben und dem anderen die Arbeit wegnehmen.“

Zur vorläufigen Haushaltsführung, in der sich die Stadt seit einem Monat befindet, sagt sie: „Wir sind liquide, zahlen unseren Mitarbeitern pünktlich Geld, lassen die Kitas geöffnet, haben keine Kassenkredite und arbeiten unsere Aufgaben normal ab. Nur wenn jetzt jemand käme und sagt, er bräuchte eine Förderung von 15 000 Euro für seinen Verein, wäre das nicht so ohne Weiteres möglich.“