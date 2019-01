MOZ

Neuenhagen (MOZ) Sonntagnacht sind Unbekannte in das Büro einer Firma in der Hoppegartener Straße eingebrochen. Sie waren über ein Fenster in die Firma gelangt. Sie rissen einen Safe aus der Wand und verschwanden damit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt nun zum Diebstahl im besonders schweren Fall.(red)