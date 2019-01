Anbieter warnen sich per Rundbrief

Anett Zimmermann

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde. Vermieter privater Quartiere in Bad Freienwalde haben sich per Rundbrief vor einem Gast gewarnt, der seine Rechnungen nicht oder nur teilweise zahlt. Das erklärte eine Frau, die das Fahrzeug des Mannes jetzt in einer Straße stehen sah und ihm einen Zettel unter den Scheibenwischer klemmte. „Er schuldet mir noch 400 Euro“, erklärte sie. Rechtliche Schritte gegen den Mann habe sie bisher nicht unternommen. „Wenn ich ihn getroffen und angesprochen habe, hat er Teilbeträge bezahlt und versprochen, dass ich den Rest auch noch bekomme“, berichtete sie.

Der Rundbrief ist auch in der Touristinformation in Bad Freienwalde bekannt, hieß es am Montag auf Nachfrage. Hin und wieder kämen auch Warnungen anderer Touristinformationen, war von einer Mitarbeiterin zu erfahren. Im Falle der Kurstadt ist die Touristinfo auch selbst Vermieterin. Die Mitarbeiterin konnte sich bisher aber nur einmal an einen Gast erinnern, bei dem es Zahlungsprobleme gab. Als dieser seinen Aufenthalt verlängern, aber nicht – wie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegt – vorab bezahlen wollte, habe man seinen Auszug gefordert. Zwar habe man dafür dann die Polizei um Hilfe bitten müssen, aber der wirtschaftliche Schaden sei überschaubar gewesen.

Trotzdem fällt auf, dass Anbieter von Ferienwohnungen sowie Betreiber von Pensionen beziehungsweise kleinerer und mittlerer Hotels nicht nur hier in der Region mitunter nicht einmal eine Anzahlung fordern. Ellen Rußig, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Seenland Oder-Spree, erklärt dazu, dass der Verband auch nur warnen könne, wenn er von solchen Vorfällen hört. Allerdings rät sie generell, den Gast einen Meldeschein ausfüllen und sich auch den Ausweis vorlegen zu lassen. Vor allem bei Ferienwohnungen sei es üblich, dass vorab (an)gezahlt wird. Der Verband unterstütze interessierte Anbieter gern mit Mustern zu Verträgen und Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Zudem biete er Schulungen und Seminare zu Themen wie dem Umgang mit dem Gast und zum Reiserecht an.