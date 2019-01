MOZ

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Unbekannte haben Tiere von einer Weide gestohlen. Sie schnitten am Wochenende den Maschendrahtzaun einer Koppel an der Fichtestraße auf. Am Sonnabend fehlten eine Ziege und ein Stromerzeuger für den Weidezaun. Am nächsten Tag war dann ein Pony verschwunden. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Anzeigen auf.(red)