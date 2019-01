Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Bei ihrem Auftritt im vergangenen Jahr hat das Publikum im Musikkeller der Kulturfabrik mitgeklatscht und getanzt – das will die Band „Elaiza“ Anfang Februar mindestens wiederholen. Über neue Songs und das Konzert in Fürstenwalde sprachmit den Musikerinnen.

Ela Steinmetz, Natalie Plöger, ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands. Wo habt ihr gerade Zeit für ein Gespräch?

In Berlin, wir warten in einem Café vor dem Proberaum noch auf Bandmitglied Laura Zimmermann. In den Probephasen sehen wir uns natürlich häufiger, ansonsten ist es doch recht unterschiedlich, weil jede von uns ihre eigenen Projekte hat. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf unsere kleine Akustik-Tour, die heute in Dresden beginnt.

Euer zweites Album „Restless“ ist von 2016. Ist ein neues in Sicht?

Wir machen uns nicht den Druck, ein neues Album aufnehmen zu müssen. Unsere Musik entsteht einfach. Wir arbeiten ständig an neuen Sachen, einige davon werden wir auf der Tour erstmals live spielen, um die Reaktion des Publikums zu testen. Danach wird noch ewig an den Titeln rumgefeilt.

Könnt ihr schon einen neuen Song verraten?

Wir spielen zum Beispiel „Do it like the kids“. Der Song ist ganz klar von unserer Afrika-Reise inspiriert, die wir im Oktober vergangenen Jahres auf Einladung der Deutschen Botschaft nach Kenia und Äthiopien unternommen haben. Dort haben wir unter anderem im Rahmen des Musikprojekts „Ghetto Classics“ mit Slum-Bewohnern Musik gemacht. Das war eindrucksvoll und wahnsinnig inspirierend.

Worauf kann sich das Publikum in Fürstenwalde freuen?

Neben frischen Songs auf Girlpower und ganz viel Musikerinnenleidenschaft. Es wird wieder getanzt: Wir hatten das letzte Mal hier ein super Publikum, darauf freuen wir uns wieder.

Habt ihr noch Kontakt zu Ex-Bandmitglied Yvonne Grünwald, die auch mal an der Musikschule in Fürstenwalde unterrichtet hat?

Kaum, man trifft sich mal zufällig, aber wir sind so viel unterwegs und haben auch alle eigene Projekte, dass keine Zeit bleibt.

Apropos eigene Projekte: Ela, du bist jetzt auch solo unterwegs, mit deutschen Texten, und gehst im März auf Tour. Bleibt da überhaupt noch Zeit für die Band?

In meinem Leben gibt es drei Baustellen: Elaiza, also meine Familie, das Texte schreiben für mich und andere Künstler, und mein Soloprojekt als Ausgleich. Ich brauche diese Bandbreite, um mich künstlerisch zu entfalten: Das eine funktioniert nicht, wenn es das andere nicht gibt.

Elaiza, Freitag, 8. Februar, 19 Uhr, Tickets kosten im Vorverkauf 24,65 Euro.