Winterwoche des Missvergnügens

Berlin (MOZ) Für Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) ist eine ungemütliche Woche angebrochen. Heute legt der Wehrbeauftragte seinen Jahresbericht vor, und dieser wird wohl wieder prall gefüllt sein mit Klagen über Ausrüstungsmängel und Personalnot. Die Ressortchefin wird auf ihre Reformen verweisen und Besserung in Aussicht stellen. Doch diese muss nun schleunigst spürbar werden.

Am Mittwoch soll der Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre eingesetzt werden. Zu sorglos wurden millionenschwere Aufträge im Hause von der Leyens verteilt. Die Ministerin, die sich selbst am liebsten an die Spitze der Offensive sieht, steckt auch hier in der Defensive. Und dann ist da noch das Unglücksschiff „Gorch Fock“: Streicht von der Leyen dem Windjammer die Segel, würde sie damit auch jeglichen Rückenwind aus der Truppe verlieren. Lässt sie dagegen weitere Millionen in Masten und Planken verbauen, riskiert sie Ärger mit dem Rechnungshof und der Öffentlichkeit, die sich zunehmend fragt, warum ein altmodischer Dreimaster unabdingbar ist für die Truppe des 21. Jahrhunderts. Doch vorzeitig abschreiben sollte man von der Leyen nicht: Sie läuft stets dann zu Hochform auf, wenn es ungemütlich wird.