Autorenschmiede der DDR

Elke Lang

Beeskow (MOZ) Kann man literarisches Schreiben lernen? Oder ist die Fähigkeit dazu, wie man es zu Goethes Zeiten vermutete, angeboren? Der aktuelle Burgschreiber Sascha Macht weiß die Antwort. Er hat zusammen mit Isabelle Lehn und Katja Stopka 2018 ein umfangreiches Buch erstellt unter der Überschrift „Schreiben lernen im Sozialismus. Das Institut für Literatur Johannes R. Becher“. Entstanden ist es in innerhalb des Forschungsprojekts Literarische Schreibprozesse am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, an dem der Schriftsteller als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig war. Thema ist die Geschichte des Literaturinstituts von seiner Gründung 1955 bis zu seiner Schließung 1993. Auch auf die Neugründung mit anderen politischen und ästhetischen Vorzeichen als Deutsches Literaturinstitut Leipzig im April 1995 wird eingegangen.

Insgesamt 990 Absolventen haben sich in der DDR-Zeit hier in drei verschiedenen Studiengängen zu anerkannten Schriftstellern und Lyrikern qualifiziert, darunter Sarah Kirsch, Kerstin Hensel, Karl-Heinz Jakobs, Erich Loest und Fred Wander. Der Beeskower Kulturamtschef Arnold Bischinger weiß: „Es zählen auch zahlreiche Autoren aus unserer Region dazu, und manche der Absolventen wurden in Beeskow Burgschreiber.“ Genannt werden könnte als Absolvent der 2010 in Bad Saarow verstorbene und sehr populär gewordene Helmut Preißler.

Der Grundstock zu dem Buch wurde als Archivmaterial im Keller des Instituts gefunden. Es folgten Recherchen in anderen Archiven sowie Interviews mit Zeitzeugen. Dabei besuchten die drei Autoren auch gemeinsam den Bad Saarower Schriftsteller Till Sailer, der 1979/80 einen Sonderkurs im Literaturinstitut besucht hatte. Seine Beurteilung des Studiums lautete: „Das war wie ein Markenzeichen, da wusste man: Der hat von der Pieke auf was gelernt, und man kann Vertrauen haben. Das war ein Qualitätsmerkmal.“ Die Erkenntnisse, die man aus dem Buch ablesen kann sind die, dass die Studenten zwar unter Druck gerieten, wenn sie von dem Ziel abweichen wollten, der Erziehung der sozialistischen Persönlichkeit zu dienen, dass sie sich aber auch immer wieder viel Freiheiten genommen hatten und sich auch herausnehmen konnten. „Die 50er Jahre waren noch sehr politisch geprägt, die 80er Jahre ästhetisch am interessantesten, weil durch die politische Abgrenzung ein Klima des Experimentierens entstand“, bestätigte auch Angelika Weißbach, die wissenschaftliche Inventur im Kunstarchiv Beeskow betreibt. Man könne das auch an den dort vorhandenen Kunstwerken erkennen. Besonders zeigen das die 150 Grafikmappen im Archiv, davon viele zu Gedichten von Johannes R. Becher.