Bei Glätte überschlagen

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Glätte nennt die Polizei als Grund für zwei Unfälle, die sich am Montagvormittag in Höhe der Badestelle am Eichbrand nahe Fangschleuse ereignet haben.

Gegen 10 Uhr hat ein Dacia-Fahrer die Kontrolle über sein Auto verloren, ist von der Straßen abgekommen und hat sich auf dem Grünstreifen überschlagen. Der Fahrer wurde leicht verletzt und vor Ort ärztliche behandelt. Der Sachschaden: 5000 Euro.

An gleicher Stelle hatte ein Opel wegen des Unfalls gehalten. Das hat ein VW-Transporter offenbar übersehen und ist aufgefahren. Verletzt wurde dabei keiner. Sachschaden: 3000 Euro. Die Grünheider Feuerwehr war vor Ort, um die Unfallstelle zu sichern und zu beräumen.