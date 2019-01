Jobcenter bezieht Räume in der Ladestraße

Annette Herold

Erkner (MOZ) Das Jobcenter hat seit Montag in Erkner eine neue Adresse. Es ist jetzt in der Ladestraße 1 zu finden, in dem Neubau, in dem sich auch Edeka eingemietet hat. Der Supermarkt und die Kreisverwaltung sind die Hauptmieter. Zum Wochenstart wurde die von der Kreisverwaltung genutzte Etage zu großen Teilen offiziell eröffnet.

Landrat Rolf Lindemann (SPD) sprach von einem großen Erfolg, dass die Behörde jetzt in das neue Haus ziehen konnte. Außer dem Jobcenter sollen Jugend-, Gesundheits- und Veterinäramt darin untergebracht werden. Weitere Räume werden sozialen Trägern zur Verfügung stehen, die mit der Behörde eng zusammenarbeiten. So sollen künftig etwa die Suchtberatung und die Beratungsstelle für psychisch Kranke ihren Sitz ebenfalls in der Ladestraße haben.

Der Neubau biete alle Bedingungen für eine moderne, dienstleistungs- und bürgerorientierte Verwaltung, hob der Landrat hervor. Er verwies auf die kurzen Wege zur Bahn und zum Bus und auch innerhalb des Hauses. Nicht selten unterstützt das Jugendamt Familien, die auch sogenannte Hartz-IV-Leistungen beziehen.

Etwa 1400 Menschen werden von der Erkneraner Regionalstelle des Jobcenters betreut, wie deren Leiterin Anja Funke berichtet. Wer komplett von diesem Geld lebt, werde etwa alle drei Monate in die Behörde gebeten, unter 25-Jährige monatlich. Aufstocker, also die Menschen, die wegen niedriger Einkommen zum Überleben noch Leistungen vom Amt beantragen müssen, würden seltener eingeladen. Die neuen Räume jedenfalls kämen den Bürgern wie den 38 Mitarbeitern zugute, ist sie überzeugt. Größere Büros, wo notwendig, kleinere für Mitarbeiter, die zuvor im ehemaligen Tewe-Gebäude in überdimensionierten Räumen saßen. Der Zuschnitt jetzt sei optimal. Die Bürowände sind gelblich gestrichen, und das, hat Anja Funke festgestellt, trage durchaus zu einer freundlichen Atmosphäre im Haus bei. Die kurzen Wege im Haus erleichterten auch den Austausch zwischen den Kollegen.

Bauherr Manfred Schenk hört derlei Lob natürlich gern und zeigt sich zufrieden, dass der von einigen Verzögerungen begleitete Bau nun abgeschlossen ist. Rund 15 Millionen Euro investiert sein Unternehmensgruppe in das Haus. Kreisverwaltung und Edeka haben jeweils Mietverträge für 20 Jahre abgeschlossen, bis April soll noch eine Apotheke einziehen. Das Haus in der Ladestraße ist dann voll belegt.

Investor Schenk, der auch das City-Center errichtet hat, würde indes gern in Erkner weiterbauen. „Wir bauen auch Wohnungen“, sagt er und erklärt seine Vorliebe für den Standort damit, dass sich mit Stadt- und Kreisverwaltung einfach gut zusammenarbeiten lasse.