Celine hat Mut und Lampenfieber

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) Mit vier 1. Preisen und zwei 2. Preisen sind die Teilnehmer der Schwedter Musik- und Kunstschule vom Regionalwettbewerb Jugend musiziert aus Beeskow zurückgekehrt. Drei Ensembles und Solomusiker waren so gut, dass sie im März zum Landeswettbewerb fahren dürfen.

Celine Genutt ist zwölf Jahre alt und wohnt in Meyenburg. Eifrig nimmt sie Geigenunterricht an der Musik- und Kunstschule Schwedt. Sie liebt ihre Violine und den Unterricht bei Lehrerin Ida-Lene Bragenitz. Am Wochenende hat Celine zum ersten Mal am Wettbewerb Jugend musiziert teilgenommen. „Sie war sehr aufgeregt“, erzählt ihre Mutter Bianka Genutt, die mit zum Wettbewerbsort Beeskow gefahren war.

Doch am Ende war alles gut. Celine erspielte sich 19 Punkte und einen 2. Preis. „Das war eine nette Jury und ein gutes Auswertungsgespräch. Im nächsten Jahr will Celine wieder mitmachen“, freut sich Bianka Genutt.

Diesen Effekt des Dabei-sein-wollens beschreibt auch Schwedts Musikschuldirektor Volker Rehberg: „Schüler, die den Wettbewerb schon einmal erlebt haben, sind motiviert, wieder teilzunehmen. Der Wettstreit ist ein Motivationsmotor, weil viel geübt wird, um vor der Jury gut dazustehen.“

16 Mädchen und Jungen von der Schwedter Musik- und Kunstschule haben am diesjährigen Regionalwettbewerb in Beeskow sowie in Spremberg teilgenommen. Insgesamt haben dort200 Mädchen und Jungen aus den Landkreisen Uckermark, Barnim, Märkisch Oderland, Frankfurt (Oder), Oder-Spree und aus Berlin musiziert.

In manchen Jahren hatte die Schwedter Musikschule 30 Teilnehmer schicken können. Aber diesmal waren im Wettbewerb Kategorien gefordert, die nicht zu den Spezialstrecken der Schwedter Schule gehören. „Das ist auch nicht schlimm. Wir freuen uns über die errungenen Delegierungen zum Landeswettbewerb und den Mut aller Teilnehmer, sich vor einer Jury zu präsentieren“, fasst Volker Rehberg zusammen.

Er kennt den Ehrgeiz vieler Musikschüler. RobertOtrosenko zum Beispiel ist in Beeskow gleich in zwei Kategorien gestartet. Er musizierte im Duo Klavier und ein Blasinstrument gemeinam mit Antoni Staniec. Die Jury erkannte ihnen 23 Punkte und einen 1. Preis zu und empfahl sie zum Landeswettbewerb. Robert Otrosenko holte sich außerdem auf dem Akkordeon 22 Punkte und einen 1. Preis. „Aber nicht jeder, der gut ist, ist auch für den Wettbewerb geeignet. Da spielt auch die Psyche mit rein“, weiß Volker Rehberg.

Der Landeswettbewerb findet vom 21. bis 23. März in Eberswalde statt. Bis dahin heißt es für die nun delegierten Schüler aus Schwedt und Angermünde weiter fleißig üben.