Digital-Firmen statt alter Forsttechnik

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Glück im Unglück haben die Bewohner der Tagespflege von Senio-Vital in Fürstenberg. Fast schien es, als hätte der jüngste Brand in der Bahnhofstraße die Ruheständler dauerhaft obdachlos gemacht. Doch der Pflege- und Betreuungsdienst Senio-Vital hat eine Alternative gefunden – Senio-Vital-Chefin Ilona Friedrich und die Stadtverwaltung kamen überein, dass die Tagespflege einstweilen im Gebäude des ehemaligen Brandenburger Forstmuseums unterkommen kann.

Am Montag nahm die Tagespflege ihren Betrieb auf, voraussichtlich für ein halbes Jahr, hieß es. Das bestätigte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) am Montag auf Nachfrage. Auf der Basis eines Pachtvertrages sei man sich einig geworden. „Uns war wichtig, dem Unternehmen nach dem Brand aus der Misere zu helfen“, betont Philipp.

Zugleich räumte der Bürgermeister ein, dass die Lösung des Problems einer grundsätzlichen Perspektive für das einst mit vielen hunderttausend Euro umgebauten Hauses noch auf sich warten lasse. Am 1. August 2013 musste das Forstmuseum geschlossen werden, weil der Waldförderverein, der es einst ehrenamtlich betrieb, die Öffnung nicht mehr hinreichend gewährleisten konnte.

Einen erneuten Vorstoß für eine Umnutzung des Museums wagt jetzt die Fraktion „Pro Fürstenberg“ im Stadtparlament. Darüber informierte ihr Chef, Raimund Aymanns, kürzlich. So habe Pro Fürstenberg für die bevorstehende Parlamentssitzung einen Beschlussantrag vorbereitet, mit dem der Bürgermeister beauftragt werden soll, die Ansiedlung von Start-up-Unternehmen in dem Gebäude zu prüfen – mithin jungen Unternehmen aus der zukunftsweisenden Digitalwirtschaft. Das Ergebnis der Recherche möge der Bürgermeister „kurzfristig“ den Stadtverordneten mitteilen, heißt es in dem Antrag. Zugleich wird auf den schon lang andauernden Leerstand hingewiesen.

Philipp merkte an, dass die Stadtverwaltung auf der Basis eines Konzeptes seit Jahren Angebote unterbreitete, spätere Nutzer zielstrebig zu suchen. Verwunderlich, dass dies nun wieder thematisiert werde. (pilz)