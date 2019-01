Linke stellt Wohnungsbau in den Mittelpunkt

Roland Becker

Velten (MOZ) Mit sechs Kandidaten und einem umfangreichen Programm zieht Veltens Linke in den Wahlkampf fürs Stadtparlament. Zwar werden mit den jetzigen Stadtverordneten Dr. Michael Unrath und Elke Schulz – 2014 noch unter dem Namen Bielicke auf der Kandidatenliste – zwei Urgesteine der Linken wieder um ein Mandat kämpfen. Allerdings rutschen sie gegenüber 2014 um jeweils einen auf Listenplatz zwei und drei zurück.

Den Spitzenplatz hat sich der im November vorigen Jahres neu gewählte Ortsvereinsvorsitzende Alexander Moser-Haas gesichert. Auf den Plätzen vier bis sechs folgen Angela Spender sowie Klaus Komoßa und Arne Gawande. Vor fünf Jahren hatte die Linke noch sieben Kandidaten aufgestellt, 2008 hatte man es sogar noch auf zehn Bewerber gebracht.

Das am vorigen Mittwoch verabschiedete Wahlprogramm legt die Schwerpunkte darauf, Velten als Wohn-, Arbeits- und Ausbildungsstandort attraktiver zu machen. Außerdem soll ein Lückenschlussprogramm für bessere Erreichbarkeit der Stadt sorgen.

Die Sorge um genügend bezahlbaren Wohnraum für die Veltener lässt dieses Thema auf Platz eins im Wahlprogramm der Linken rücken. Dabei geht es nicht nur um ausreichend Mietwohnungen, die dem Portemonnaie der Veltener entsprechen, sondern auch um den Erwerb günstiger Grundstücke. „Für junge und einkommensschwache Familien sollen preiswerte Erbbaupachtverträge zur Verfügung gestellt werden“, auf die die Stadt Zugriff hat, heißt es im Wahlprogramm. Außerdem soll die stadteigene REG, die den kommunalen Wohnungsbestand verwaltet, die vielfältigen Bedarfe erfüllen. Die Linke zählt dazu Mehr-Generationen-Häuser und Azubi-Wohngemeinschaften.

Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, von denen auch Firmen in der Ofenstadt betroffen sind, fordert Die Linke die Gründung eines Runden Tisches. Unter Federführung der Stadt sollen Maßnahmen ergriffen werden, um Auswärtige für eine Lehre in Velten zu gewinnen.

Wenn es um Lückenschluss im öffentlichen Nahverkehr geht, hat die Partei nicht nur den S-Bahn-Anschluss im Fokus. Es gehe auch darum, die Bahn- und Busverbindungen den heutigen Anforderungen anzupassen. Vor allem für den frühen Morgen und die Wochenend-Nächte soll das Angebot ausgeweitet werden.

Zu einem familienfreundlichen Velten zählt Die Linke kleinere Gruppenstärken in den Kitas und geringere Zuzahlungen zum Mittagessen in den Schulen. In der alten Ofenfabrik an der Wilhelmstraße wünscht sich die Partei einen Lern- und Experimentierort für digitale Medien. Außerdem sollen hier Co-Working-Spaces entstehen, also flexible Arbeitsplätze für Selbstständige.