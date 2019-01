Neues Wohngebiet in Orion angedacht

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) 165 Wohneinheiten könnten als „Gartensiedlung Orion“ am Stadtrand entstehen. Die Stadtverordneten diskutieren am Donnerstag über einen entsprechenden Bebauungsplan. Der Landesentwicklungsplan könnte dem Vorhaben allerdings einen Riegel vorschieben.

Kremmen will wachsen. Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) spricht seit Monaten vom Potenzial, das die Kommune ausschöpfen will, aber nach aktuellem Stand nicht darf. Der „Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion“ (LEP) – Berliner Senat und Brandenburger Kabinett wollen ihn heute auf einer gemeinsamen Sitzung beschließen – schränkt das politisch getragene Wachstumsziel in seinem vorliegenden Entwurf ein. Der Stadt wird ein Schwund an Einwohnern prognostiziert, der keine größeren Entwicklungsschritte zulässt.

Kremmen versucht, sein Potenzial zumindest gedanklich erst einmal voll auszuschöpfen, indem Flächen in zukünftige Wohngebiete umgewandelt werden. Deshalb wird über das bisher erlaubte Maß hinaus geplant. Bestes Beispiel ist der Wunsch der Orion Agrar GmbH, ein 7,8 Hektar großes Areal an der Nauener Straße (gegenüber der vorhandenen Häuser in Orion) als Wohngebiet auszuweisen. Der vor sechs Jahren in Kraft getretener Bebauungsplan „Solarpark Orin“ für das Grundstück liegt vor – allerdings mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik-Freiflächenanlage“. Bisher gab es hinsichtlich einer solchen Nutzung aber keinen Vorstoß eines Investors.

Der Grundstückseigentümer legte der Verwaltung nun ein Bebauungskonzept vor. Dieses sieht ein Wohngebiet mit 67 Einfamilien- und Doppelhäusern sowie 12 Mehrfamilienhäusern vor. Insgesamt könnten somit 165 Wohneinheiten geschafften werden. Vorgesehen ist zudem eine Tiefgarage entlang der Nauener Straße für 220 Stellplätze. „Zusätzlich sollen 93 Einzelgaragen entstehen“, heißt es im Antrag. Für die Erschließung des neuen Wohngebietes sind zwei Kreisverkehre geplant, einer an der Kreuzung mit der Neuruppiner Straße zum Gewerbegebiet und ein weiterer am Abzweig Sauwerder Trift (Pappelstraße).

Aussicht auf Erfolg hat das Projekt nur, wenn der LEP im Sinne Kremmens angepasst wird. Bisher stehen der Kommune 7,55 Hektar Fläche zu, die im Außenbereich entwickelt werden können. Das Projekt „Gartensiedlung Orion“ umfasst allein schon 7,8 Hektar. Mehrere Dinge müssen gestehen, damit das Vorhaben realisiert werden kann: Es muss noch vor dem endgültigen LEP-Beschluss – das letzte Wort haben beide Länderparlamente voraussichtlich diesen Sommer – Einzug in den Flächennutzungsplan finden. Die Stadt will damit, wie es offiziell heißt, planungsrechtliche Sicherheit erlangen.

Der LEP hat nach Beschluss eine Gültigkeit bis 2029. „Wenn wir das Wohngebiet jetzt nicht festsetzen, haben wir erst danach wieder die Chance, das Areal zu entwickeln“, sagte Ortsvorsteher Eckhard Koop (parteilos) am Montag auf Nachfrage. Sollten die Stadtverordneten am Donnerstag dem Antrag zustimmen und das Areal im Flächennutzungsplan als Wohngebiet kennzeichnen, muss allerdings die Landesplanung mitspielen. Das heißt konkret: Sie muss Kremmen Wachstum zugestehen. 2017 hatte die Stadt eine Stellungnahme eingereicht, die bisher ohne Antwort blieb.

Ein größeres Entwicklungspotenzial kann der Kommune aber nur zuteil werden, wenn die Stadt als sogenanntes Grundzentrum (siehe Info-Kasten) eingestuft wird. „Dann verdoppelt sich die zu entwickelnde Fläche, die uns zugesprochen wird“, so Eckhard Koop. Statt der 7,55 Hektar im Außenbereich, dürfte die Kommune dann 15 Hektar entwickeln.

Der LEP orientiert sich sternförmig entlang der Bahntrassen, die aus der Hauptstadt ins Berliner Umland führen. „Der Speckgürtel gilt bisher jedoch nur bis zum Kreisverkehr in Schwante“, so Koop. „Als eine Stadt mit alter Tradition werden wir abgehängt.“ Wird der Landesentwicklungsplan in seinem aktuellen Entwurf abgesegnet und Kremmen nicht als Grundzentrum eingestuft, müsste damit auch die gedanklich schon geplante „Gartensiedlung Orion“ ad acta gelegt werden.