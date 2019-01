Wie aus Fremden Brandenburger wurden

Eva-Martina Weyer

Schwedt (MOZ) „Fremde im Land Brandenburg“ heißt eine Wanderausstellung, und Ausstellungsmacher Wolfgang Balint von der Europa-Union hat dem Titel gleich noch ein Fragezeichen verpasst. Es lässt den Betrachter stutzen. Denn: Wer ist schon fremd, und wie lange?

Nach mehreren Stationen im ganzen Land ist diese Wanderausstellung nach Schwedt gekommen. Im Beisein von Bürgermeister Jürgen Polzehl, von Stadtverordneten sowie Elftklässlern der Gesamtschule Talsand ist sie am Montag eröffnet worden. Auf zwölf Bildtafeln weist sie darauf hin: Zuwanderung, heutzutage oft mit dem Fremdwort Migration bezeichnet, ist in Brandenburg kein neues Thema. Beinahe „schon immer“ hat man sich hierzulande mit der Integration von Fremden befassen müssen.

Gerade in Schwedt und der Uckermark kennt man die Zuwanderung der Hugenotten. Die französischen Glaubensflüchtlinge haben einst den Tabak und ihre Esskultur in die Region zwischen Oder und Uckersee gebracht. Längst sind ihre Nachfahren mit den wohlklingenden Namen Mercier, Samain oder Menanteau Brandenburger. Mancher Ausstellungsbesucher hat einen Aha-Effekt, wenn er von der Geschichte des Holländischen Viertels oder der Russensiedlung Alexandrowka in Potsdam liest. Weniger bekannt ist die Besiedlung des heutigen Flämings nahe der Landeshauptstadt durch die Flamen ab dem 12. Jahrhundert. Die Flamen, durch den damaligen Landesherren gerufen, hatten große Erfahrung beim Entwässern von Sümpfen und dem Anlegen von Deichen.

Die weit zurückreichende Zuwanderung macht deutlich, dass Brandenburg von seinen Neubürgern profitiert hat. Die Alteingesessenen mögen das vor300 Jahren anders gesehen haben, genossen die Zuwanderer doch auch manches Privileg, mit dem sie ins unwirtliche Brandenburg gelockt wurden. Die Böhmischen Weber zum Beispiel, die König Friedrich II. in Potsdam 1751 ansiedeln ließ, sollten die einheimische Textilproduktion stärken. Sie bekamen sogar eine eigene Kirche.

„Wir wollen mit der Ausstellung eine Brücke bauen zu heutiger Migration“, erklärt Wolfgang Balint. „Migration erfordert Toleranz und Respekt und das Beachten klarer Regeln, wie sie im Grundgesetz stehen.“ Ein schönes Beispiel sei für ihn der Zuzug polnischer Familien im Raum Gartz. „Integration braucht Zeit und sie muss von der Mehrheit der Gesellschaft getragen werden. Dann können aus Fremden Brandenburger werden. Das gilt auch für die heutige unruhige Zeit mit Flüchtlingen.“ Die Schau ist zwölf Tage an den Uckermärkischen Bühnen zu sehen.