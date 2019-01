Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Vor dem Amtsgericht Neuruppin muss sich am Dienstag, 19. Februar, ein 37-Jähriger verantworten, dem vorgeworfen wird, Kinderpornografie verbreitet zu haben. Die Taten sollen in Neustadt passiert sein. Insgesamt geht es um rund 100 Fälle, in denen laut Anklage kinderpornografische Schriften öffentlich zugänglich gemacht worden beziehungsweise einem anderen verschafft worden seien. Vier Zeugen sind am ersten Verhandlungstag geladen.