62 Kreistags-Kandidaten nominiert

Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Genau vier Monate vor der Kommunalwahl in Brandenburg versammelte sich die CDU Märkisch-Oderland am Sonnabend in Seelow zu einer Mitgliederversammlung. Neben einigen Delegiertenwahlen für Landesparteiveranstaltungen standen die Bestimmung der Kandidaten für die Kreistagswahl sowie die Verabschiedung des Positionspapiers zur Kommunalwahl auf dem Programm.

Die CDU Kreisvorsitzende Kristy Augustin (MdL) zeigte sich auf dem Parteitag selbstbewusst und verkündete, dass „die CDU Märkisch-Oderland stärkste Kraft im Landkreis werden will“. „Wir sind mit unseren Kandidatenvorschlägen und unserem Positionspapier gut aufgestellt und bieten den Wählerinnen und Wählern ein gutes Programm. Es geht nicht nur darum zu sagen, was falsch gemacht wird, sondern klar zu äußern, was wir besser machen wollen und wie.“

Das Positionspapier ‚Meine Heimat Märkisch-Oderland‘ verdeutliche klar, um welche Themen und Anliegen sich die Christdemokraten bemühen. Hinzu kommen die individuellen Herausforderungen in den einzelnen Orten im Landkreis. „Er ist vielfältig und soll es auch bleiben. Die CDU Märkisch Oderland setzt sich für eine Heimat ein, die sicher, lebenswert, familienfreundlich und mit guter Bildungsstruktur versehen ist. Jung und Alt sollen sich wohlfühlen in unserer Heimat, dafür stehen wir als CDU“, so Kristy Augustin.

Für die fünf Kreistagswahlkreise wurden 62 Kandidaten nominiert. Im Wahlkreis 1 (Stadt Bad Freienwalde, Stadt Wriezen, Gemeinde Letschin, Amt Falkenberg-Höhe, Amt Barnim-Oderbruch, Amt Neuhardenberg) belegt Reiko Heinschke den Listenplatz 1, gefolgt von Monique Zeh und Dr. Hanno Hemm, Dieter Bosse, Evelyn Miethke, Eberhard Tonne und Kristy Augustin.

Im Wahlkreis 2 (Stadt Seelow, Amt Golzow, Amt Lebus, Amt Märkische Schweiz, Amt Seelow-Land, Stadt Müncheberg) führt Frank Schütz die Liste an, gefolgt von Hans-Georg v. d. Marwitz, Norbert Buchholz, Horst Fittler, Axel Buggisch, Ingrid Pliske-Winter, Thilo Rotzoll, Elmar Ziegenhagen, Markus Lehmann, Helga Specht, Klaus Emmerich, André Höhne, Sebastian Krüger und Joachim Specht.

Frank Schütz, jetziger Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag und Bürgermeister der Gemeinde Golzow, betonte in seiner Rede: „Das Nutzen der Chancen, gerade auch für Orte außerhalb des Berliner Randbereiches, muss ein Schwerpunkt der Kreispolitik sein.“ Die Initiative für einen Wirtschaftsstandort um Rehfelde sei ein gutes Beispiel hierfür. „Dies wird im Zuge der notwendigen Verbesserung der Ostbahn/ RB-26 als „Entwicklungsmotor“ sich auch für die Orte im Oderbruch positiv auswirken“, betonte der Spitzenkandidat der CDU.