Gas statt Öl und moderne Technik

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Mit der Vertragsunterzeichnung zur Europabrücke zwischen Neurüdnitz und Siekierki fiel der Startschuss für die Bauvorhaben im Amt Barnim-Oderbruch, die in diesem Jahr anstehen. Allen voran die Schulhöfe als Prestige-Objekte und die Kita Bliesdorf.

Das Projekt begleitet Bau- und Ordnungsamtsleiter Helge Suhr seit seinem Amtsantritt vor zehn Jahren: Die Kita „Liebe Liesel“ in Bliesdorf. „Die Einrichtung wartet lange genug, es muss was passieren“, macht Helge Suhr deutlich. Diverse Ansätze seien gescheitert, den Ausbau der Einrichtung gefördert zu bekommen. Oft war die Förderung zu schlecht. Passte endlich ein Programm, dann sagte der Fördermittelgeber ab. Aus für die Amtsverwaltung nicht nachvollziehbaren Gründen. „Denn die Integrationsleistung der Kita ist erheblich“, so Helge Suhr. Fast ein Viertel der Kinder kommt aus einer Gemeinschaftsunterkunft. Mit einer geplanten Bausumme von 750 000 Euro ist der Kita-Anbau neben der Europabrücke, die Deutschland und Polen touristisch verbinden soll, der größte Posten im neuen Jahr. Doch 2019 stehen noch weitere Bauprojekte im Amtsbereich mit seinen sechs Gemeinden zwischen Oder und Berliner Rand an: Dazu gehören Bauvorhaben an den Grundschulen Neutrebbin (Schulhof) und Altreetz (Erneuerung der Heizungsanlage) sowie die Planungen für die Schulhöfe in Prötzel und Neutrebbin (Oberschule). Dort soll ab 2020 gebaut werden. Förderquelle ist dort das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz.

In der Kita „Sonnenschein“ in Neulewin steht der Heizungsumbau auf Fernwärme an. Die stammt aus der Abwärme einer nahegelegenen Biogasanlage. Das sei nicht nur eine Kosteneinsparung, sondern auch klimatechnisch hervorragend, wertet Helge Suhr. „Das ist das gleiche Prinzip wie in Neutrebbin. Es ist sehr erfreulich, das wir einen Betreiber gefunden haben, der die Leitung gelegt hat.“ Weiterhin wird das Amt in allen Schulen in Instandhaltungen an Brandschutzanlagen, in Malerarbeiten, Bodenbeläge und Sanitär investieren. Zudem erhält die Oberschule Neutrebbin einen neuen Fassadenanstrich und in den Innenräumen wird auf LED-Technik umgestellt.

Neben Kitas und Schulen ist die Amtsverwaltung in Wriezen auch Träger des Brandschutzes. In diesem Bereich soll 2019 in die Planung zur Erweiterung des Feuerwehrdepots investiert werden. Dort sprachen sich die Kameraden gegen einen Neubau aus. Allerdings werde ein Erweiterungsbau nicht DIN-gerecht, warnen Helge Suhr und Amtsdirektor Karsten Birkholz seit geraumer Zeit. „Zwar ist die DIN-Richtlinie kein Gesetz und wir prüfen die Machbarkeit. Allerdings haben das letzte Wort das Bauordnungsamt und die Feuerwehrunfallkasse“, so Suhr. Ansinnen der Verwaltung war es, für das Feuerwehrdepot und das marode Gemeindehaus in Harnekop an zentralem Platz einen gemeinschaftlich zu nutzenden Neubau zu stemmen. Das lehnten jedoch auch die Harnekoper ab. Deshalb wird nun das komplett verwitterte Blechdach der „Baracke“ , das nicht mehr repariert werden kann, neu gemacht. Zudem soll in Prötzel der Kirchsee in Prädikow saniert werden (geschätzte Kosten: 200 000 Euro). Zwar hat er einen privaten Eigentümer, doch erhält die Gemeinde eine langjährige Nutzung. „In einem zweiten Schritt sind ein Seeweg und Kahnfahrten geplant“, blickt Suhr voraus. Eine Förderung steht jedoch noch aus.

In den Gemeinden stehen weitere (geförderte) Maßnahmen an: So in Oderaue der Durchlass und die Brücke in Croustillier (160 000 Euro) sowie die Steinerne Brücke (190 000 Euro). In Neulietzegöricke soll ein weiterer Teil der Ortsdurchfahrt mit Eigenmitteln erneuert werden.