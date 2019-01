Schöneicher Bibliothek zieht Bilanz

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) 17 001 Medien, 14 848 Besucher, 42 824 Entleihungen – die Schöneicher Bibliothek hat Bilanz für 2018 gezogen. 1462 Menschen haben einen Leserausweis. Die Schöneicher sind treue und anspruchsvolle Leser, sagt Bibliothekschefin Annett Dreher.

Als Ende Dezember in den Nachrichten vom Tod des israelischen Schriftstellers Amos Oz berichtet wurde, wusste Annett Dreher gleich: Dessen Literatur wird jetzt besonders gefragt sein. Und die Leiterin der Schöneicher Bibliothek sollte Recht behalten. Es gab plötzlich Vorbestellungen. Das sei immer so: Wenn ein berühmter Schriftsteller stirbt, für einen bedeutenden Preis nominiert ist oder ihn erhält, wollen sich viele Leser ein Bild von seinem Wirken verschaffen.

Dass das Spektrum der Schöneicher Bibliothek und das Interesse ihrer Nutzer darüber aber weit hinausgeht, belegen unter anderem die Zahlen, die die Leiterin jetzt dem Ausschuss für Bildung und Soziales vorlegt hat.

14 848 Menschen haben demnach im vergangenen Jahr die in der Kultourkate untergebrachte Bücherei besucht. 224 Neuanmeldungen wurden registriert. 1462 Nutzer mit Ausweis hat die Bibliothek. Davon sind 663 zwischen sieben und 17 Jahre alt, es folgt mit 474 Lesern die Gruppe der 18- bis 59-Jährigen. Alle zusammen haben im vergangenen Jahr 42 824 Medien ausgeliehen. 17 001 Medieneinheiten sind im Bestand, 1500 davon sind im Vorjahr dazugekommen – durch Käufe und Schenkungen.

Zielbestand seien 24 000 Medieneinheiten, sagt die Bibliotheksleiterin. Das sind längst nicht nur Bücher, auch wenn sie den größten Teil des Bestandes ausmachen. Zeitungen und Zeitschriften kommen dazu, die Bibliothek verleiht auch Hörbücher und Musik-CD’s. Und dann gibt es da noch einen großen Fundus, der gar nicht in der Kultourkate steht: elektronische Medien. Per Onleihe können Bibliotheksnutzer auf E-Books zurückgreifen oder auf Zeitschriften. Auch dieses Angebot werde genutzt, wie Annett Dreher berichtet.

Was neue Technik angeht, seien viele Schöneicher aufgeschlossen. Und anspruchsvoll, was ihre Literaturwünsche betrifft. Dabei ist die Bücherei nicht nur ein Ort, an dem Menschen Lesestoff finden. Unter anderem werden Ausstellungen organisiert, Lesungen und regelmäßig findet etwas statt, über das sich Annett Dreher besonders freut: das Bilderbuchkino. Ehrenamtliche Helfer unterstützten die Bibliothek dabei. Sie lesen aus einem Buch vor, die Bilder daraus werden an die Wand projiziert. So manches Schöneicher Kind hat sich davon schon begeistern lassen. Am 7. Februar sind wieder Mädchen und Jungen zu Gast. Welches Buch es gibt, ist noch nicht entschieden. Zur Auswahl stehen „Käpt’n Knitterbart und seine Bande“ und „Als das Nilpferd Sehnsucht hatte“.