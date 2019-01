Toleranz und Teamgeist gefragt

Kerstin Unger

Schönow (MOZ) Mit Blumen und einem geselligen Abend hat sich die Jamikower Jugendfeuerwehr bei ihren Sponsoren und Helfern für die Unterstützung bedankt. Die neunköpfige Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen.

Der Stolz, bei der Feuerwehr zu sein, war am Freitagabend zu spüren. Die Jugendfeuerwehr bedankte sich mit einem gemütlichen Beisammensein bei Eltern, Amt und Sponsoren für die Unterstützung und berichtete, was sie übers Jahr so macht. Die Party stieg im Gerätehaus Schönow, wo sich auch der Jamikower Nachwuchs seit einiger Zeit regelmäßig trifft und jeder seinen eigenen Schrank hat.

In diesem Jahr wird die Jugendfeuerwehr Jamikow 20 Jahre alt. Thomas Krug war der erste Jugendwart. Seit zwei Jahren ist es Alina Gerber, die in die Fußstapfen ihres Vaters Jörg getreten ist, der die Ortswehr leitet. Sie schilderte, wie abwechslungsreich das Leben der Jugendfeuerwehr ist, wie die Kinder und Jugendlichen zusammenwachsen. Es sei wichtig, Werte zu vermitteln wie Toleranz, Zuverlässigkeit und Teamgeist.

Alle zwei Wochen treffen sich die Kinder. Sie kommen aus Jamikow, Schönow und Kummerow und vielleicht auch bald aus Stendell. Das Sportfest der Jugendwehren ist immer der Einstieg ins Jahr. Diesmal findet es am 16. Februar in Passow statt.

Fitness und Spaß spielen eine große Rolle, erzählt Alina Gerber, aber auch der Zusammenhalt. Es finden gemeinsame Wanderungen statt, bei denen die heimatliche Umgebung erkundet wird. Auch auf den richtigen Feuerwehrdienst bereitet sich der Nachwuchs vor. Die Kinder und Jugendlichen üben den Löschangriff, lernen die Vorschriften kennen und nehmen an Wettkämpfen teil. Beim letzten Amtsfeuerwehrtag belegten sie den 1. Platz. Der Jahreshöhepunkt ist immer das Zeltlager in Brüssow mit Nachtwanderung, Disko, Neptunfest, Sport und Spaß. Außerdem gibt es jährlich eine Nachtwanderung an unterschiedlichen Orten des Amtes Oder-Welse mit Stationsbetrieb. Im Dunkeln immer auf dem Weg zu bleiben, ist für die Kinder schon ein Problem“, berichtet die Jugendwartin schmunzelnd.

Für 2019 hat sich die Jamikower Jugendfeuerwehr vorgenommen, noch größer zu werden. Das dient schließlich auch dem Erhalt der Feuerwehr. Schon jetzt luden die Mädchen und Jungen zu ihrem 20-jährigen Jubiläum am 25. Mai ein.

„Nur zusammen sind wir stark“, wissen Alina Gerber und ihre Schützlinge und meinen damit auch die Sponsoren, die sie unterstützen. Deshalb überreichten sie Blumen und einen selbstgebackenen Kuchen an Wolfgang Steffini, Manuela Lenz und Kurt Pohling. TSH-Geschäftsführer Wolfgang Steffini spendierte einheitliche T-Shirts und Mützen. „Ich weiß, was Vereinsarbeit und Feuerwehr bedeuten“, sagte er und versprach, den Nachwuchs auch weiterhin zu unterstützen. „Die Kinder verbringen heutzutage viel Zeit am Computer. Aber das Leben spielt sich woanders ab“, meinte er.

Kurt Pohling vom Arbeits- und Brandschutzservice Pinnow unterstützt die jungen Feuerwehrleute mit Ausrüstung. Er hat auch sonst ein großes Herz für Kinder, unterstützt zudem Kitas und Schulen. Beim Kreiserntefest in Passow vor anderthalb Jahren hatte er mit Schülern einen bunten Festwagen geschmückt. Bei der Prämierung freuten sich alle über einen zweiten Platz. „Die Truppe war ziemlich lustig“, erzählte er. Natürlich sei er auch in diesem Jahr mit Kindern beim Landes-Dorf- und Erntefest wieder mit dabei.

Der Abend in Schönow klang in geselliger Runde bei Getränken und dem selbst „gezauberten“ Büfett aus. Draußen wurde der Grill angeworfen.