Mit Pop und Trommeln zum Sieg

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Schüler der Uckermärkischen Musik- und Kunstschule „Friedrich Wilhelm von Redern“ nahmen wieder erfolgreich am Regionalausscheid „Jugend musiziert“ teil, der am Wochenende in Beeskow ausgetragen wurde. Zwei Teilnehmer konnten sich mit der Höchstpunktzahl sogar für den Landeswettbewerb qualifizieren.

Clara Mehnert wird die Angermünder Musikschule Ende März beim Landesausscheid in Eberswalde gegen eine starke Konkurrenz aus ganz Brandenburg vertreten. Sie holte in der Kategorie Pop-Gesang 23 Punkte und damit einen ersten Platz. Begleitet von Konstantin Krause am Klavier überzeugte sie nicht nur die Jury, sondern auch ihre Gesangslehrerin Shu-fang Schendel-Cheng und Pop-Ensemble-Leiter Thomas Heyn, deren Daumendrücken geholfen hat, viel mehr jedoch die fundierte Ausbildung und das Vertrauen in ihre Schülerin. Sie konnte schon bei zahlreichen öffentlichen Auftritten in Angermünde Bühnensicherheit gewinnen. Erst am Sonntag gestaltete sie mit Gesang und Gitarre die Gedenkveranstaltung am Angermünder Rathaus mit.

Allein fährt Clara, die das Einstein-Gymnasium besucht, jedoch nicht zum Landesausscheid. Auch Jonathan Zimmermann schaffte mit 23 Punkten die Qualifizierung und einen ersten Platz in der Kategorie Percussion solo. Er gehört zu der inzwischen sehr starken Percussionklasse von Lehrerin Corina Linn, die im doppelten Sinne noch viel von sich hören lassen wird. Denn auch der Nachwuchs ist unüberhörbar klasse und auf dem Weg an die musikalischen Spitze. Theresa Urban knackte ebenfalls die 23-Punkt-Marke, ist allerdings noch zu jung für die Landesdelegierung. Auch Anton Maier errang einen ersten Platz mit 22 Punkten. Die beiden hatten ebenfalls schon gemeinsame öffentliche Auftritte, zum Beispiel beim Klassenvorspiel im Kloster oder beim großen Schuljahresabschlusskonzert der Musikschule in der Marienkirche und rissen das Publikum mit ihren rhythmischen Drums mit.

Carolin Kaufmann lernt bei Lehrer Marek Stawniak Akkordeon und nahm zum ersten Mal am bundesweit größten Talentewettbewerb „Jugend musiziert“ teil. Immerhin mit einem guten 2. Platz und 20 Punkten kehrte sie heim.

Die Band der Musikschule mit Norwin Brandstädter, Oliver Mayer, Marek Herold, Marten Gadenne, Johannes Mehnert, Ben Julius Kienappel und nochmal Clara Mehnert gewann bei Jugend musiziert nicht nur einen 2. Preis, sondern auch die Sympathie des Publikums und der Jury. Auch sie wird sicher noch öfter in Angermünde von sich hören lassen, vielleicht schon, wenn Bürgermeister Frederik Bewer die Preisträger wie im vergangenen Jahr wieder ins Rathaus einlädt.