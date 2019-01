Anwohner retten elf Kastanienbäume

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) In letzter Minute haben Anwohner der Weimarer Straße in Birkenwerder die Fällung von elf Kastanienbäumen zunächst verhindert. Das ist am Sonnabend mit einem „Baumretterfrühstück“ gefeiert worden. Die Anwohner entfernten auch die in heller Farbe aufgetragenen Buchstaben „F“, der für Fällen steht, von der Rinde der etwa 80 Jahre alten Kastanien.

Die Verwaltung wollte die Bäume fällen lassen, weil sie zum Teil dem Bau eines neuen Gehweges samt Straßenbeleuchtung im Wege stehen oder in einem kritischen Zustand sind. Nach Angaben von Gemeindevertreterin Kerstin Hoffmann (Briesetalverein), die zusammen mit einigen Anwohnern für den Erhalt der Bäume gekämpft hat, habe die Verwaltung „unkritische Gutachten“ herangezogen. Dabei hätten nach dem Alleenschutzgesetz für die Fällung „zwingende verkehrsrechtliche Gründe“ vorliegen müssen. „Das ist nicht der Fall“, so Kerstin Hoffmann. Ebenso hätten ein Artenschutzgutachten und eine Variantenprüfung für den Erhalt der Kastanienallee gefehlt.

Die Gemeindevertreterin moniert weiterhin, dass die ablehnende Stellungnahme des Landesbüros der anerkannten Naturschutzverbände von der Verwaltung nicht beachtet worden sei. Ein Anruf bei der Unteren Naturschutzbehörde in Oranienburg führte dann am vergangenen Montag zum sofortigen Fällstopp.

Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) lässt derzeit in der Verwaltung den Vorgang prüfen. Im Rathaus liege ein Gutachten eines Sachverständigen vor, der die Allee untersucht hat und empfohlen habe, insgesamt elf Bäume zu fällen. Geplant ist auch ein Gespräch mit der Unteren Naturschutzbehörde. „Über die Ergebnisse werden auch die Anlieger der Weimarer Straße unterrichtet“, kündigte Zimniok an.

Die Gemeindevertreter hatten im Mai 2018 ohne Gegenstimme beschlossen, den Gehweg und die Beleuchtung in der Weimarer Straße zu erneuern.(zeit)