Anzüge sind sein täglich Brot

Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (Oder) (MOZ) „Handwerk hat goldenen Boden“, sagt der Volksmund. Heute wollen jedoch viele junge Menschen lieber studieren, als mit ihren Händen zu arbeiten. Um Einblicke in Handwerksberufe zu geben, stellt der Stadtbote in einer losen Serie Frankfurter Betriebe vor. Heute: Schneider Manfred Mieck.

Wenn am Spruch „Arbeit hält jung“ was dran ist, dann trifft er auf Manfred Mieck zu. Trotz seines gehobenen Alters – das er nicht in der Zeitung lesen möchte – arbeitet der Schneider noch täglich in seiner Werkstatt. Und das seit über 50 Jahren. Davon zeugen der Goldene Meisterbrief und die Goldene Ehrennadel im Wohnzimmer.

Führt er heute Nadel und Faden „nur“ noch vier bis fünf Stunden täglich, fing früher sein Arbeitstag um sieben Uhr an. „Dann habe ich bis 18 Uhr durchgearbeitet – und die halbe Nacht“, erzählt Mieck. Nachdem seine beiden Mitarbeiterinnen damals beim Halbleiterwerk anfingen, schuftete der Meister, um die vielen Aufträge zu bewältigen. „Ein Schneider schafft in einer Woche einen Anzug“, lautete seine Devise. Dieser kreative Eifer und die Liebe zu guten Stoffen, die Leute ansehnlich kleiden, liegen dem Bewohner der Langen Straße im Blut.

Vor über 120 Jahren eröffnete Urgroßvater Ferdinand seine Maßschneiderei in Berlin. Dann führte Vater Emil ab 1926 die Maßschneiderei in Frankfurt fort, erst in der Brücktor-, dann in der Oderstraße. Nach den Kriegswirren machte sich der Vater im Langen Weg selbstständig, wo die Schneiderei Mieck noch bis heute sitzt. „Mit 21 Jahren war ich der jüngste Schneidermeister in Frankfurt“, sagt Mieck stolz. Und mit 26 Jahren übernahm er den väterlichen Betrieb.

Als Fachleiter in der DDR war der Frankfurter in den 60er und 70er Jahren im Zentralen Fachbeirat tätig. „In Karl-Marx-Stadt trafen wir uns viermal im Jahr“, erklärt er. In der einzigen Meisterschule im Osten prüfte der Rat die Schnitte und Verarbeitung von Stoffen.

Gingen die Geschäfte in der DDR gut – Mieck hatte Stammkunden wie Bezirks-Ratsvorsteher, Ärzte oder den Komiker Eberhard Cohrs – sah es für das Schneiderhandwerk nach der Wende nicht rosig aus. Viele Betriebe mussten schließen. Doch Mieck biss die Zähne zusammen – bis die Kunden wieder mit Stoffen an seiner Tür klingelten.

Kleidete er früher Generäle und später Karnevalsvereine ein, sind Mieck’s täglich Brot Anzüge. „Zuerst suche ich mit dem Kunden den passenden Stoff und das Modell aus“, erläutert er. Meistens seien es Einreiher. Sollen es zwei oder drei Knöpfe sein? Will der Herr einen Rückenschlitz? Dann erstellt der Meister anhand der Körpermaße den Schnitt des Anzugs. In Folge der ersten und zweiten Anprobe näht er Polster ein und Ärmel an oder fügt noch einen Kragen hinzu. Zur Hilfe kommt Mieck dabei seine bestens ausgestattete Werkstatt: Ein wahrer Fuhrpark an Nähmaschinen befindet sich in der ersten Etage. Das älteste Modell, eine 56 Jahre alte Textima, nutzt Mieck für „Kleinigkeiten“. Gegen die filigrane Schwarze kommt die Industrienähmaschine mit Nadeltransport mit 4500 Nadelstichen pro Minute recht robust daher.

Klar hätte der Schneidermeister längst in Rente gehen können. Jedoch: „Es macht mir weiterhin Spaß, ich treffe Leute und verdiene noch was“, erklärt er mit wachen Augen. Die Idee eines Museums hat er aber dann doch verworfen. So bleiben die 50 Nähmaschinenköpfe und -gestelle erstmal weiter in der Garage stehen.

Persönlich trägt Mieck gern braune oder beige Kombinationen – natürlich selbst genäht.