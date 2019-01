Blüten und Gewürze auf Rinden

Abstraktes im Wirtshaus: 20 Werke hat im Friedersdorfer Kunstspeicher am Montagvormittag der Berliner Künstler Claus Litterscheid alias „Clauser“ an die Wände gebracht. Zu sehen ist seine Ausstellung „Das innere Auge“ zu den üblichen Öffnungszeiten des technischen Denkmals bis 31. März. © Foto: Cornelia Link-Adam

Cornelia Link-Adam

Friedersdorf (MOZ) Claus Litterscheid alias „Clauser“ gestaltet mit „Das innere Auge“ die erste neue Ausstellung des Jahres im Friedersdorfer Kunstspeicher. Das technische Denkmal lockt darüber hinaus zu vielen Konzerten und Lesungen, wie dem neuen Veranstaltungs-Plan bis Juni zu entnehmen ist.

Vorsichtig befestigt Claus Litterscheid alias „Clauser“ seine Bilder an den Wänden. Der Berliner Künstler fand über private Kontakte den Weg zum Friedersdorfer Kunstspeicher, wo er nun erstmals seine Malerei ausstellt. 20 seiner abstrakten Werke hat er am Montagvormittag im Wirtshaus und dem Wintergarten aufgehangen. Er wählt Rindenplatten statt Papier oder Leinwand als Untergrund für seine Kunst, bringt darauf Gewürze, Kräuter, Pigmente auf, ergänzt diese durch Gouache- und Acrylfarben. Daraus entstehen viele Bilder, die die Erinnerungen an die Natur und legendäre Bazare, die Seidenstraße und mythische Landschaften hervorrufen. Die Bilder hat er in hoher Auflösung gescannt und auf unterschiedliche Materialien gebannt.

„Das innere Auge“ als Titel der Schau hat studierte Bühnenbildner und Dramaturg bewusst gewählt: Der Betrachter folgt den Spuren, die im Bild gelegt sind. Blüten, Farbtupfer, Gewürz-Bahnen. Wie an Romanfiguren oder Schauplätzen mag man Ankerpunkte entdecken. Von ihnen aus beginnt das Auge zu wandern. Was der Betrachter in seinen Bildern sieht, das lässt „Clauser“ bewusst offen. Vom Kunstspeicher war er ganz begeistert – und hofft, dass viele Besucher das dienstags bis sonntags geöffnete Haus gern besuchen und seine Werke kaufen, die bis 31. März ausgestellt sind.

Während dessen hat das Veranstaltungsjahr 2019 hier längst begonnen. Die neuen Flyer zu einzelnen Programmpunkten sind gedruckt und liegen zum Mitnehmen aus. Ebenso der handtaschentaugliche kleine Veranstaltungskalender von Januar bis Juni, der wieder in Heftform erschienen ist. Ausverkauft war schon der Kabarett-Nachmittag an einem Sonntag mit „Die Zwei von der Zankstelle“, wo Friedrich der Große und der Müller von Sanssouci gemäß des Mottos „Früher war alles besser“ viele Besucher amüsierten. „Und auch der Brunch mit der Frankfurter Band Männersache jetzt am Sonntag war lange vorab ausverkauft“, erklärt Regina Kursawe, die sich im Kunstspeicher die Veranstaltungen organisiert. Sie gehört mit zum Team vom Förderkreis, der sich auch um die Ausstellungen kümmert. Die Dorfgut GmbH dagegen sorgt sich um das kulinarische Angebot im Wirtshaus sowie darüber um den Speicher-Laden mit regionalen Angeboten.

Weiter zu sehen bleibt auch die im Herbst eröffnete Dauerausstellung „Radios aus Zeiten von Oma und Opa“ im Boden IV. Monatlich gibt es Plaudereien und samstags gemeinsames Schrauben. Im Kunstspeicher ist auch Orts- und Regionalgeschichte in Bild und Ton erlebbar. Der Frankfurter Winfried Mausolf folgt ab 16. April auf „Clauser“ in der Wirtsstube mit Fotos (Landschaft und Tiere).

Im Boden II präsentieren Abiturienten ab Ende März ihre Kunstkurs-Abschlussarbeiten, gefolgt von Schauen mit deutsch-polnischen Künstlern zu Nachbarschaft und Grenzregion sowie ab Ende Juni Keramik und Malerei von Svetlana Tiukkel und Sergej Luzewitsch (Jacobsdorf).

Über den Kunstspeicher organisiert, gastiert das Blechbläserquartett Dresden am 17. Februar und die Jeannine Vahldieck-Band (9. Juni) in der nahen Barockkirche. Eine musikalische Lesung „Ich liebe dich – Hommage an das Herz“ veranstalten Schauspielerin Sabine Frost und Sängerin Christine Wachholz am Frauentag in den Speicher. Dort sind auch vor-österliche Bastelaktionen (6./7. April) angekündigt, Nordic Folkmusik zum Oster-Brunch (21. und 22. April) sowie irische Klänge mit „Celtic cousins“ (12. Mai). Himmelfahrt (30. Mai) berichtet der bekannte Sänger und Schauspieler Reiner Schöne bei „Songs und Storys“ über sein Leben und seine Karriere bis nach Hollywood.