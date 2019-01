„Streit ist anstrengend“

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) An den Johanniter-Schulen in Wriezen gibt es jetzt 13 neue Konfliktlotsen. Sie absolvierten dazu eine zweitägige Ausbildung und wurden im Rahmen der Andacht am Freitag vorgestellt.

Während sich eine Gruppe am zweiten Ausbildungstag der Konfliktlotsen an den Wriezener Johanniter-Schulen noch einmal mit Sozialarbeiterin Janin Greve zum Üben zurückzieht, geht es für Nils und Constantin im Turmzimmer bereits zur Sache: Ihre Prüfung steht an. Und das auch noch mit einem „Mädchenfall“: In einer Klasse gibt es eine neue Mitschülerin. Darunter leidet nun eine bereits bestehende Freundschaft, weil sich eines der Mädchen aus Sicht des anderen viel zu sehr mit der „Neuen“ beschäftigt. Als eine Einladung zum Geburtstag ausbleibt, ist Rat gefragt.

„Denkt daran, keine Lösung vorgeben“, mahnt Cordula Siebers-Koch, Mediationsbeauftragte der Evangelischen Schulstiftung der Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), die beiden Jungen. „Und keine Warum-Fragen“, erinnert sie.

Nils und Konstantin erklären den beiden Mädchen erst einmal die Regeln. Diese sind selbst künftige Konfliktlotsen und übernehmen für die Prüfung die Rolle der Konfliktparteien. „Alles, was hier besprochen wird, bleibt in diesem Raum“, sagt Konstantin und fügt hinzu: „Sprecht zu uns und benutzt keine Schimpfwörter.“ Nils fragt kurz darauf, was überhaupt passiert ist und welches der Mädchen als erstes seine Sicht schildert. Schon da müssen sich die entzweiten Freundinnen einigen. Nils fasst den Bericht danach kurz zusammen und fragt das andere Mädchen, was es denkt. Es kann das Problem nicht verstehen und meint, dass man doch auch zu dritt befreundet sein kann. Die Lösung scheint in der Luft zu liegen, doch das erste Mädchen sagt, sich nicht so zu trauen, auf die Neue zuzugehen. Sie befürchtet, nicht gemocht zu werden.

Ihre Freundin wünscht sich aber, dass sie ihre Schüchternheit ablegt, wieder auf sie und auch die „Neue“ zukommt und erklärt, es andersherum ebenfalls zu probieren. Auf Nachfrage der Konfliktlotsen wird die Idee als „gar nicht so schlecht“ bezeichnet. Die sich zuletzt ausgebootet gefühlte Freundin kündigt an, aufeinander zuzugehen. Das führt auf der anderen Seite sichtlich zur Erleichterung und Entschuldigung für die unterlassene Einladung zum Geburtstag. Beide geben sich zum Schluss die Hände.

Spannung liegt aber immer noch in der Luft. Haben Nils und Konstantin die Mediationsprüfung bestanden? Waren die einzelnen Phasen der Mediation erkennbar, wurden die gelernten Techniken wie aktives Zuhören, Spiegeln und Weichspiegeln sowie Perspektivwechsel angewandt? Waren die angehenden Konfliktlotsen zugewandt, konzentriert und allparteilich?

Cordula Siebers-Koch lässt die beiden nicht lange zappeln. „Chapeau“, sagt sie und klatscht. Auch für die guten Schauspielerinnen. Nils und Konstantin haben die Prüfung als Erste geschafft. In der Schule sei es sinnvoll, wenn zwei Konfliktlotsen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sagt Cordula Siebers-Koch und verweist darauf, dass sonst meist nur ein Mediator anwesend ist.

Nils und Constantin haben sich erst während der Konfliktlotsenausbildung gefunden, denken aber, dass sie auch künftig zusammen agieren. „Das mit uns funktioniert doch ganz gut“, sagt Constantin. Der Achtklässler hatte sich ganz bewusst für die Ausbildung entschieden. „Das kann ich als Referenz angeben. Das ist gut für den Lebenslauf“, erklärt er und fügt hinzu: „Anderen so zu helfen, warum denn nicht?“ Nils, der Siebtklässler, war unterdessen vorgeschlagen worden. Auch er bringt bereits Erfahrungen als Klassensprecher mit. „Wir können uns gut in andere hineinversetzen.“ Wobei sich beide einig sind: dass Mädchen anders und meist länger streiten als Jungen. „Das ist doch nur anstrengend“, meint Nils. „Mal sehen, was jetzt auf uns zukommt.“