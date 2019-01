„Zwischen Tüll und Tränen“

Erhard Herrmann

Brandenburg Die Hochzeit ist für viele der schönste Tag im Leben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, sie ganz individuell zu zelebrieren. Die Hochzeitsmesse Eleganz bot in der Brandenburger Werft wieder einmal die ideale Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. Auch für Anna-Sophie Cramer und Jonas Witzel, die durch die Halle schlenderten. „Wir wollen Ende des Jahres heiraten, hier auf der Messe Ideen sammeln und uns einen Rundumblick über die Möglichkeiten und Angebote für eine Hochzeitsfeier mit vielen Gästen verschaffen“, sagten die beiden und zogen weiter. Auf sie und alle anderen wartete ein umfangreiches Angebot an Trauringen, Einladungskarten, Hochzeitstorten, Blumenschmuck, Partyservice und Dienstleistungen von Friseuren sowie Fotografen.

Das Restaurant Werft zeigte an einem festlich gedeckten Mustertisch, wie stilvoll man die Hochzeitsgesellschaft bewirten kann. Dazu „Pyromagie“ – das Zauberwort für jede Hochzeit. „Effekte in Verbindung mit Ihrer Lieblingsmusik lassen Ihr Hochzeitsfeuerwerk zu einem romantischen und unvergesslichen Ereignis werden“, riet Feuerwerker Sebastian Mikliss.

Das Rahmenprogramm mit Tenor Christian Friedrich, der Moderation von Marco Lessentin, Interviews und Workshops sowie der Verkostung einer Hochzeitstorte rundeten das Angebot ab. Großes Interesse fand bei den Besuchern auch die Verlosung, zu der die Aussteller etwas beigetragen hatten.

Trotz des vielfältigen Angebotes herrschte eine persönliche, gemütliche Atmosphäre. Die Besucher konnten überall stehen bleiben, ohne dass es zum Gedränge kam. Dabei bot vor allem die Hochzeitsmodenschau einen herrlichen Blickfang. Die Models zeigten Brautmode von romantisch bis hin zu extravagant. „Die moderne Braut darf 2019 ruhig etwas schillern und muss nicht unbedingt ganz in Weiß vor den Altar treten“, verriet Veranstalterin Natalia Buchanez. Auch kurze Kleider sind in. Vom Schnitt her ist die A-Linie der ungeschlagene Klassiker. Bei den schlanken Frauen steht der Meerjungfrauen-Stil hoch im Kurs und auf dem Kopf bleibt der Schleier die Nummer 1. Das Ganze unter dem Motto: Auch ein schöner Rücken kann entzücken. „Der absolute Trend sind rückenfreie Brautkleider. Verführerische Akzente setzen neben den raffinierten Rückenlösungen, Dekolleté-Variationen mit tiefem Ausschnitt“, so die Brautmodeexpertin. Sie betonte aber auch: „Es gibt für jede Figur und Körperform einen vorteilhaften Schnitt. Am Ende zählt, ob sich die Braut wohlfühlt.“ Die Hochzeitsmesse Eleganz machte Spaß, machte Lust aufs Heiraten und war ein schöner Tag für Verliebte und Verlobte, für Eltern und Schwiegereltern in spe, die überwiegend viel positives Feedback abgaben.