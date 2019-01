Neuer Sportverein geht an den Start

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Für das offene Training des neuen Sportvereins KJS Barnim (Kinder-, Jugend,- und Seniorensport) gibt Jana Heinrich an diesem Abend den Anpfiff. Damit stellte sich der im Herbst gegründete Club vergangene Woche in der Sporthalle der Werneuchener Europaschule vor. Das Angebot des KJS erstreckt sich über fast alles, was die Leichtathletik zu bieten hat: Laufen – von Sprint über Langstrecke bis Crosslauf –, Hoch- und Weitsprung, Wurf – von Schlagball über Kugelstoßen bis Speerwerfen –, Krafttraining sowie Fitness- und Bewegungsübungen. Außerdem bietet Jana Heinrich am Sonntag und während des Kindertrainings am Freitag kostenlos Nordic Walking an.

„Wir wollen auch Kindern Sport anbieten, die von selbst nicht auf die Idee kommen würden“, erklärt Jana Heinrich, Schriftführerin und Trainerin des KJS. „Dazu arbeiten wir mit der Europaschule zusammen und trainieren mit den Schülern dort für ‚Jugend trainiert für Olympia’“, so Jana Heinrich.

Neben den Trainingszeiten für junge Leute ist der Gesundheits- und Seniorensport von Ewa Sek-Singe, Übungsleiterin C im Breitensport, ein Highlight des Vereins. Kräftigungsübungen für Rücken, Bauch und Beine sowie Koordinations- und Gleichgewichtsübungen stehen dabei auf dem Programm. Der Verein bietet aber nicht nur der in seinem Namen verankerten Zielgruppe ein breites Sportangebot, auch das „Mittelalter“ kommt nicht zu kurz. Leichtathletik-Interessierte, die dem Jugendalter entwachsen sind, können ausprobieren, welche der unterschiedlichen Trainingsgruppen zu ihnen passt.

Einige Sportler des heute 60 Mitglieder starken KJS waren vorher aktiv in der Leichtathletik-Abteilung von Rot-Weiß Werneuchen. „Mit der Neugründung wollen wir noch mehr das sportliche Leben unserer Region mitgestalten und erhoffen uns ein intensives soziales Vereinsleben“, erklärt Jana Heinrich, die, wie ihr Mann Holger Heinrich, eine C-Trainerlizenz für den Leistungssport erworben hat.

Wichtig ist es den KJS-lern aber mit allen bestehenden Vereinen, insbesondere auch dem Werneuchener SV Rot-Weiss, zu kooperieren. Mit der VSG Seefeld arbeitet der neue Verein bereits zusammen und bestreitet dort das Kindertraining mit. Die Sportler im Gründungsfieber wollen ausdrücklich nicht nur Werneuchener sondern Leichathletik-Freunde der gesamten Region ansprechen.

Informationen: kjs-barnim.de