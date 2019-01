Lächeln, Lächeln, Lächeln!

Erhard Herrmann

Brandenburg Radschlagen, klatschen, Beine abwechselnd in die Höhe. Dann rasch hochspringen und immer mit einem Lächeln im Spagat landen – und alles im Takt der karnevalistischen Marschmusik. Der Brandenburger Karnevals-Club BKC richtet im Brandenburger Theater die Landesmeisterschaften im karnevalistischen Tanzsport aus. Rund 420 Aktive aus zwölf Vereinen gingen an den Start; aufgrund des winterlichen Wetters hatte es einige Absagen gegeben. Der Stimmung auf den Theaterplätzen tat das keinen Abbruch. Hier tummelten sich Freunde, Familie und Fans, drehten Rasseln, schwenkten Fahnen, feuerten mit Sprechchören an. Die Disziplin hat sich vielerorts zum viel geachteten Hobby entwickelt, das zeitintensiv ist. „Alles sieht leicht aus, dabei stecken viele Jahre und viele Stunden hartes Training in einem wenige Minuten dauernden Auftritt. Die Garden des BKC trainieren fast das ganze Jahr über zwei Mal die Woche“, sagte BKC-Vizepräsidentin Angela Schmidt. Nach Angaben des Bundes Deutscher Karneval sind in Deutschland rund als 2,6 Millionen Menschen in etwa 5.300 Mitgliedsvereinen organisiert.

Die Darbietungen beim Wettbewerb – eine Mischung aus Sport und Choreografie. Bevor es losgehen konnte, hieß es stylen, schminken, Kostüme und Uniformen mit Dreispitz, Perücke und Uniformjacke zurechtzupfen. Auch darauf passten die Trainerinnen und Schminkteams penibel auf. Jedes Detail sollte beim Auftritt stimmen. Während eine Garde noch zu rhythmischen Klängen ihre Choreografie zeigte, wartete die nächste karnevalistische Truppe bereits am Treppenaufgang. Die Bewertungskriterien sind ebenso hart wie streng. Bereits der Aufmarsch auf die Bühne im Gleichschritt kann Punkte einbringen oder auch kosten. Die Jury hat auf kleinste Einzelheiten wie Mimik, Körpersprache, Synchronität und Formationen zu achten. Kategorien wie Kostüme, Schrittvielfalt, Choreografie, Musik und Ausführung gehörten zu den Bewertungskriterien. Insgesamt mussten sie fünf verschiedenen Kategorien bewerten: Gardetanz, Schautanz, Tanzmariechen, Paartanz und gemischte Garde. Für die beiden Brandenburger Vereine BKC und KCH war es ein Heimspiel, das immer einen kleinen Vorteil bringt und genutzt wurde. Die Grüne Garde des BKC-Nachwuchses wurde Landesmeister. Die Jugend des KCH belegte den 5. Platz. Erfolgreich auch die Blaue Garde des BKC. Sie holten bei den Junioren den Vizemeister-Titel. Für die BKC-Rolandgarde reichte es nicht ganz nach oben aufs Treppchen. Ein dritter Platz belohnte dennoch die Anstrengungen im Training. Der Showtanz bleibt das Metier der Havelnarren: sie gehen nächstes Jahr wieder als Titelverteidiger ins Rennen. Konkurrenz „droht“ aus der Heimat: die kleinen Showtänzer des BKC durften sich über einen guten 3. Platz freuen.