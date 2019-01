Kein Lauf für Justizminister Ludwig

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Brandenburgs Justizminister Stefan Ludwig (Linke) steckt in der Klemme: Überlange Verfahren und die Freilassung von Straftätern aus der Untersuchungshaft wegen Fristüberschreitungen zeichnen ein katastrophales Bild der Justiz.

Wenn Stefan Ludwig unter Druck gerät, spricht er besonders langsam, deutlich, zitiert gern Zahlen und wiederholt einzelne Passagen. So ist der Linkenpolitiker derzeit regelmäßig zu erleben. Der Justizminister hat zurzeit keinen Lauf.

Die Entscheidung des Oberlandesgerichtes, Ende letzten Jahres einen verurteilten Mörder, der in Revision gegangen war, wegen überlanger Verzögerungen aus der U-Haft zu entlassen, ist für die Opposition wie ein Hauptgewinn. Kurz danach wurde der Verdächtige im Prozess um die Brandstiftung einer geplanten Flüchtlingsunterkunft wegen überlanger Verzögerungen aus der U-Haft entlassen.

All die Fälle ereigneten sich am Potsdamer Landgericht, dessen Wirtschaftsstrafkammer in schweren Betrugsfällen (zum Beispiel beim Subventionsbetrug von Schloss Boitzenburg) nach jahrelangen Verzögerungen Strafrabatt gewähren musste. Für die Opposition ein klassischer Fall einer kaputt gesparten Justiz.

Ludwig räumte am Montag im Rechtsausschuss ein, dass seit 1998 rund 1850 Stellen in der Justiz abgebaut worden sind. Er habe es jedoch als erster Justizminister geschafft, dass langfristig geplante Streichungen im aktuellen Haushalt zurückgenommen wurden und neue Stellen kommen – 290 Stellen werden in diesem und im nächsten Jahr so neu besetzt. Außerdem verwies Ludwig auf die Begründung des Oberlandesgerichtes, dass die zwei U-Haftentlassungen durch gerichtsinterne Verzögerungen (beispielsweise wurden Protokolle zu spät geschrieben und dann lagen sie wochenlang in der Poststelle) verschuldet wurden.

Damit kam der Minister aber bei Grünen und CDU nicht durch. Für deren Rechtspolitiker sind diese Verzögerungen eindeutige Beweise für Überforderungen wegen Personalmangels. Danny Eichelbaum (CDU) kommentierte den Verweis auf die Stellen, die nicht abgebaut werden, so: „Sie löschen einen Brand, den Sie selbst gelegt haben.“ Allerdings war weniger Ludwig der Brandstifter, sondern eher seine Vorgänger.

Als Ludwig 2016 ins Amt kam, kündigte er an, sich für mehr Personal stark zu machen. Allerdings konnte er sich bei der Aufstellung des Haushaltes 2017/18 nicht gegen Finanzminister Christian Görke (Linke) durchsetzen. Die jetzigen Korrekturen werden als solche offenbar nicht mehr wahrgenommen.

Probleme hatte Ludwig auch in der eigenen Partei. Er fiel in seinem angestammten Wahlkreis als Direktkandidat durch und wurde vom Vorstand der Linken nicht für die ersten zehn Listenplätze für die Landtagswahl nominiert. Am Wochenende scheiterte er mit der Bewerbung um Platz 12 und schaffte es dann auf Platz 14. Auch im eigenen Haus gibt es für Ludwig Probleme. Europastaatssekretärin Anne Quart ist seit September krankheitsbedingt ausgefallen und fehlt jetzt für Termine zur Europawahl.